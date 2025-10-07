विज्ञापन
'बयान और सबूतों में ना हों अपशब्द'- इलाहाबाद हाईकोर्ट का न्यायिक अधिकारियों को निर्देश

अदालत ने कहा कि अभद्र भाषा और गंदे शब्दों को दर्ज करना अवांछित और अनुचित है. कोर्ट ने यह भी ध्यान दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट द्वारा समय-समय पर शिष्ट भाषा के उपयोग के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए है. ऐसा प्रतीत होता है कि स्पेशल जज ने इन दिशा-निर्देशों पर कोई ध्यान नहीं दिया.

लखनऊ:

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी से जुड़ी एक क्रिमिनल रिवीजन याचिका पर सुनवाई करते हुए अपने फैसले में राज्य के सभी न्यायिक अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो मुकदमे के दौरान साक्ष्य और बयानों में अपमानजनक भाषा या अपशब्दों को दर्ज न करें. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि न्यायिक अधिकारी आदेश पारित करते समय या गवाहों के बयान दर्ज करते समय शिष्ट और सामान्य भाषा का ही प्रयोग करें. यह आदेश जस्टिस हरवीर सिंह की सिंगल बेंच ने संत्रीपा देवी की आपराधिक पुनरीक्षण (Criminal Revision) याचिका को खारिज करते हुए दिया.

मामले के अनुसार संत्रीपा देवी ने सात अगस्त 2024 को वाराणसी के स्पेशल जज, एससी/एसटी एक्ट द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन याचिका दायर की थी. वाराणसी कोर्ट ने याची संत्रीपा देवी की शिकायत को सीआरपीसी की धारा 203 के तहत इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि विपक्षी संख्या दो से सात के विरुद्ध कोई ठोस साक्ष्य नहीं था. इस आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई. हाईकोर्ट में पुनरीक्षणकर्ता संत्रीपा देवी के वकील ने दलील दी कि वाराणसी कोर्ट द्वारा पारित आदेश पूरी तरह से अवैध और मनमाना है और इसे रद्द किया जाना चाहिए.

स्पेशल जज एससी/एसटी एक्ट ने सीआरपीसी की धारा 200 के तहत दर्ज शिकायतकर्ता के बयान और धारा 202 के तहत दर्ज अन्य दो गवाहों यानी पीडब्लू 1 और पीडब्लू 2 के बयानों पर विचार नहीं किया. कहा गया कि पक्षों के बीच कुछ विवाद हुआ था, जिसमें पुनरीक्षणकर्ता पर हमला किया गया था. रिकॉर्ड पर उपलब्ध मेडिकल रिपोर्ट से पता चलता है कि पुनरीक्षणकर्ता को कुछ चोटें भी आई हालांकि सभी चोटें साधारण प्रकृति की है. वकील ने कोर्ट में प्रस्तुत किया कि विपक्षी पक्ष संख्या दो ने बंदूक की नोक पर पुनरीक्षणकर्ता का मंगलसूत्र छीन लिया था, क्योंकि उसके पास एक देशी पिस्तौल (तमंचा) थी और इसलिए वाराणसी कोर्ट द्वारा विपक्षी पक्षों को संबंधित धाराओं के तहत तलब किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा न करके कोर्ट ने अवैधता की है.
वकील ने कहा कि शिकायतकर्ता का साक्ष्य संपूर्ण था, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वास्तव में घटना हुई थी लेकिन ट्रायल कोर्ट ने शिकायत में दिए गए कथनों के अलावा उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्यों पर विचार किए बिना ही शिकायत को खारिज कर दिया. हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पाया कि वाराणसी के स्पेशल जज (एससी/एसटी) के पारित आदेश और एक गवाह के बयान में अपमानजनक और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है.

अदालत ने कहा कि अभद्र भाषा और गंदे शब्दों को दर्ज करना अवांछित और अनुचित है. कोर्ट ने यह भी ध्यान दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट द्वारा समय-समय पर शिष्ट भाषा के उपयोग के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए है. ऐसा प्रतीत होता है कि स्पेशल जज ने इन दिशा-निर्देशों पर कोई ध्यान नहीं दिया. हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने अपने फैसले में राज्य के सभी जिला अदालतों के सभी न्यायिक अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से भविष्य में अभद्र भाषा वाले शब्दों के प्रयोग से बचने का निर्देश दिया.

कोर्ट ने कहा कि न्यायिक आदेशों में ऐसी भाषा में पद की गरिमा और प्रतिष्ठा परिलक्षित होनी चाहिए. कोर्ट ने यह भी कहा कि यह आदेश सकारात्मक दृष्टिकोण से पारित किया जा रहा है और इसे नकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं लिया जाना चाहिए. हालांकि कोर्ट ने संत्रीपा देवी की याचिका को खारिज कर दिया और इस आदेश की एक प्रति रजिस्ट्रार (अनुपालन) को भी आवश्यक अनुपालन के लिए देने का निर्देश दिया.

