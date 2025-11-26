Bigg Boss 19 Finale Live Updates: बिग बॉस 19 टिकट टू फिनाले के विनर का नाम सामने आ चुका है. कुनिका सदानंद घर से बाहर हो गई हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि बिग बॉस 19 के पहले फाइनलिस्ट गौरव खन्ना बन गए हैं. लेकिन अभी तक आफिशल कुछ नहीं हुआ है. लेकिन गौरव खन्ना के फैन्स में जरूर खुशी की लहर दौड़ गई है. बता दें कि सलमान खान की मेजबानी में बिग बॉस 19 ने 24 अगस्त 2025 को धमाकेदार शुरुआत की, जो ‘घरवालों की सरकार' थीम पर आधारित है. जियोहॉटस्टार और कलर्स टीवी पर प्रसारित यह सीजन घरवालों को संसदीय शैली में फैसले लेने की ताकत देता है, जिससे बहसें, गठबंधन और धोखे का दौर चला. बिग बॉस 19 अठारह अलग-अलग कंटेस्टेंट्स के साथ शुरू हुआ. फरहाना भट्ट, अमाल मलिक, तान्या मित्तल, प्रणीत मोर, कुणिका सादानंद, शहबाज बादेशा, अश्नूर कौर, मालती चहर, गौरव खन्ना, आवेज दरबार, नगमा मिर्जाकर, बशीर अली, अभिषेक बजाज, मृदुल तिवारी, नीलम गिरी, नेहल चुडास्मा, जीशान कादरी और नतालिया इस शो में बतौर कॉन्टेस्टेंट आए. 7 दिसंबर को होने वाले ग्रैंड फिनाले में सलमान खान के साथ की बॉलीवुड सितारे नजर आएंगे. क्या अमाल ट्रॉफी जीतेंगे या अश्नूर का स्ट्रगल जीतेगा? 93 दिनों का यह सफर ड्रामा, इमोशंस और सस्पेंस से भरपूर रहा है. दर्शक वोटिंग से फैसला होगा—कौन बनेगा बिग बॉस? लेकिन उससे पहले एक नजर बिग बॉस 19 फिनाले लाइव अपडेट्स पर...

