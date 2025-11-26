UP के बाराबंकी में बड़ा हादसा, ब्रिज तोड़ते हुए रेलवे ट्रैक पर गिरा ट्रक, मची अफरातफरी

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है. यहां रेल ट्रैक के ऊपर से गुजर रहा एक ट्रक ब्रिज की दीवार को तोड़ते हुए सीधे ट्रैक पर आ गिरा. हालांकि गनीमत रही कि जिस ट्रैक पर ट्रक गिरा उससे तब कोई ट्रेन नहीं गुजर रही थी. ट्रक खाली ट्रैक पर गिरा. हालांकि घटनास्थल से जो तस्वीरें सामने आई है, उसमे बगल वाली ट्रैक पर एक ट्रेन खड़ी नजर आ रही है. अधिकारियों ने बताया कि ट्रक ट्रेन पर नहीं गिरा है. टूटे हुए ब्रिज का कुछ मलबा ट्रेन के ऊपर गिरा है. ब्रिज की दीवार तोड़ते हुए ट्रैक पर ट्रक गिरने की घटना से मौके पर अफरातफरी मच गई. तुरंत आरपीएफ के साथ-साथ लोकल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. इस हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत की खबर सामने आई है. हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

बताया गया कि ट्रक में प्लाई की चादरें लदी थीं. अचानक नियंत्रण खोने से कंटेनर सीधे ट्रैक पर नीचे गिर गया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया. स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. पुलिस ने क्रेन लगवाकर वाहन को हटवाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं.

12204 गरीब रथ में बैठे एक यात्री ने मनोज ने बताया कि G-2 बोगी के ऊपर कुछ मलबा गिरा है. कोई चोटिल नहीं हुआ है.

देखें- घटनास्थल से आई तस्वीरें

बाराबंकी में रेलवे ट्रैक पर गिरा ट्रक.

ट्रैक पर गिरे ट्रक के पास जुटे लोग.

बाराबंकी में बुढ़वल रेलवे ओवर ब्रिज पर हुआ हादसा

मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा बाराबंकी में बुढ़वल रेलवे ओवर ब्रिज पर हुआ. यहां एक ट्रक बैरिकेडिंग तोड़कर सीधे ट्रैक पर आ गिरा. मौके पर पुलिस फोर्स व स्थानीय लोगों की भीड़, रेलवे ट्रैक सुरक्षित लेकिन रेल रूट बाधित हुआ है. बाराबंकी के रामनगर थाना क्षेत्र में रामनगर–फतेहपुर मार्ग पर बने बुढ़वल रेलवे ओवर ब्रिज पर बड़ा हादसा होते-होते टल गया. घटना के कारण मार्ग पर कुछ समय तक यातायात बाधित रहा.

SSP बोले- ट्रैक सुरक्षित, राहत बचाव कार्य जारी

हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस फोर्स, RPF और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग पहुंच गए. एडिशनल SP विकास त्रिपाठी का कहना है. रेलवे ट्रैक सुरक्षित है. ट्रेन का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है.

बाराबंकी हादसे पर रेलवे का बयान आया सामने

बाराबंकी में रेलवे ट्रैक पर ट्रक गिरने की घटना पर रेलवे ने बताया कि 26 नवम्बर, 2025 को रात्रि 9.10 बजे, बुढ़वल यार्ड के पास बने रोड ओवर ब्रिज से एक ट्रक अनियंत्रित होकर अप लाइन ट्रैक पर आ गिरा. डाउन लाइन पर ट्रेन संख्या 12204 अमृतसर-सहरसा एक्सप्रेस जा रही थी. ट्रक के कारण टूटे हुए ब्रिज के रेलिंग का पत्थर ट्रेन के ऊपरी हिस्से के किनारे से टकराया. इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है. ट्रेन परिचालन जल्द से जल्द रिस्टोर करने का प्रयास शुरू है.