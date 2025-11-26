ठंड नहीं इस विटामिन की कमी से फटती हैं एड़ियां, जानिए कैसे बनाएं इनको चिकना और मुलायम

Cracked Heels Benefits: सर्दियां आते ही ठंड बढ़ने के साथ ही एक और दिक्कत जो अमूमन लोगों को परेशान करती हैं वो है पैरों का फटना यानि की फटी एड़ियां. हल्की-फुल्की एड़ियां फंटना तो चल जाता है लेकिन दिक्कत तब आती है जब एड़ियां फटने पर बड़ी-बड़ी दरारें पड़ जाती हैं और ये दर्द भी देती हैं. आपको बता दें कि इसे बिवाई फटना भी कहते हैं. कई लोग एड़ियों के फटने को मौसम की मार कहते हैं लेकिन ये असल में इसके साथ ही शरीर में किसी विटामिन की कमी भी इसका कारण हो सकती है. आपको बता दें कि शरीर में किसी विटामिन की कमी आपके फटी एड़ियों की वजह हो सकती है आइए जानते हैं कैसे.

किस विटामिन की कमी से फटती हैं एड़ियां ( Which Vitamin Deficiecy Cause Cracked Heels)

आपको बता दें कि एड़ियां फटने की समस्या सिर्फ महिलाओं को ही नहीं बल्कि पुरुषों को भी होती है. लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इसकी एक वजह शरीर में कुछ विटामिन्स की कमी भी है. आइए जानते हैं कौन से हैं वो विटामिन्स.

विटामिन की कमी

शरीर में विटामिन बी3 (नायसिन), विटामिन ई या विटासिन सी की कमी होने के कारण भी एड़ियां फटना शुरू हो सकती हैं. शरीर में इन विटामिन की कमी होने पर स्किन पतली हो जाती है जिस वजह से एड़िया फटनी शुरू हो सकती हैं.

ये तीनों विटामिन ही स्किन को पोषण देती हैं और उनको मुलायम रखने और हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है. इसकी कमी से स्किन ड्राई और डल होती है जिसकी वजह से एड़ियों पर दरारें पड़ने लगती है. इसके साथ ही पूरी स्किन भी ड्राई दिखने लगती है.

क्या खाएं

इन विटामिन की कमी होने पर फटने वाली एड़ियों से राहत पाने के लिए वैसलीन और क्रीम ही नहीं बल्कि आपको अपनी डाइट का भी खास ख्याल रखने की सलाह दी जाती है. आप अपनी डाइट में नींबू, संतरे, स्ट्रॉबेरी, बादाम, सीड्स, एवोकाडो और हरी सब्जियों को शामिल कर सकते हैं.

इसके साथ ही साबुज अनाज, मूंगफली, दालें और ब्राउन राइस को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. ये सभी चीजें आपकी स्किन को अंदर से नम बनाएंगी जो फटी एड़ियों की समस्या से भी राहत दिलाने में मदद करेगी.

इन बातों का भी रखें ध्यान

इसके साथ ही आपको अपने पैरों का भी ध्यान रखना होगा, जैसे नंगे पैर ना रहें. पैर को गंजा ना होने दें. स्किन केयर रूटीन फॉलो करें.

