किस उम्र में कितने घंटे सोना चाहिए? जानें बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए रोज कितने घंटे की नींद है जरूरी

How to sleep according to age: नींद हमारे शरीर और दिमाग के लिए उतनी ही जरूरी है, जितना खाना और पानी. अगर नींद पूरी न हो, तो ना तो शरीर ठीक से काम कर पाता है और ना ही दिमाग. आप खुद को हमेशा सुस्त और थका-थका महसूस करते हैं, आलस शरीर को जकड़ लेता है, साथ ही आप किसी भी काम पर ठीक तरीके से फोकस भी नहीं कर पाते हैं. अब, सवाल ये है कि इन सब दिक्कतों को दूर करने या बॉडी और ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए रोज कितने घंटे सोना जरूरी है? आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब-

रोज कितने घंटे सोना चाहिए?

इसे लेकर NIH की एक रिपोर्ट में बताया गया है, अलग-अलग उम्र में नींद की जरूरत भी अलग होती है. अगर आप अपनी उम्र के हिसाब से पर्याप्त नींद लें, तो खुद को हमेशा स्वास्थ और एक्टिव रख सकते हैं.

NIH की रिपोर्ट बताती है कि वयस्कों को रोजाना 7 से 9 घंटे सोना चाहिए. अगर कोई व्यक्ति 7 घंटे से कम सोता है, तो उसे समय के साथ कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. जैसे- कमजोर इम्यूनिटी, वजन बढ़ना और इसके चलते हार्ट से जुड़ी बीमारियों या डायबिटीज का खतरा बढ़ जाना, आदि. ऐसे में एडल्ट्स के लिए रोज 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है. इससे बॉडी को रिकवरी में मदद मिलती है.

बच्चों के लिए नींद और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस समय उनका शरीर और दिमाग तेजी से विकसित होता है. विशेषज्ञों के अनुसार,

0 से 4 महीने के नवजात बच्चे में नींद का पैटर्न सामान्य नहीं होता है, इसलिए उनके लिए नींद के घंटों को तय नहीं किया जा सकता है.

4 महीने से 1 साल तक के बच्चे के लिए रोज 12 से 16 घंटे नींद जरूरी है.

1 से 2 साल के बच्चे को रोज 11 से 14 घंटे सोना चाहिए.

3 से 5 साल के बच्चे के लिए 10 से 13 घंटे की नींद जरूरी है.

6 से 12 वर्ष के बच्चे को 9 से 12 घंटे की नींद लेनी चाहिए.

13 से 18 साल के टीनएजर्स के लिए 8 से 10 घंटे की नींद बेहतर मानी जाती है.

ऐसे में अपनी उम्र को ध्यान में रखते हुए रोज जरूरी घंटे सोएं. इससे आपकी बॉडी ठीक तरह से फंक्शन करेगी, शरीर को रिकवरी का टाइम मिलेगा और बच्चों की ग्रोथ भी बेहतर तरीके से होगी.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

