स्मृति मंधाना-पलाश मुच्छल की शादी वाले दिन क्या हुआ? पलक मुच्छल की मां ने बताया किसने लिया शादी रोकने का फैसला

23 नवंबर को स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी होने वाली थी. लेकिन क्रिकेटर के पिता श्रीनिवास मंधाना की तबीयत खराब होने से शादी को पोस्टपोन कर दिया गया है.

स्मृति मंधाना की होने वाली सासूमां ने बताया शादी वाले दिन क्या हुआ
नई दिल्ली:

क्रिकेटर स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी बीते काफी समय से चर्चा का विषय बनी हुई है. पहले 23 नवंबर को सांगली में कपल शादी के बंधन में बंधने वाले थे. लेकिन क्रिकेटर के पिता श्रीनिवास मंधाना की हार्ट से जुड़ी बीमारी के कारण अस्पताल में एडमिट करना पड़ा. इसके चलते स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल ने शादी को पोस्टपोन करने का फैसला लिया. वहीं फिर खबरें आईं कि तबीयत खराब होने के चलते पलाश मुच्छल भी अस्पताल में एडमिट हो गए थे. लेकिन उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था. पर इस बीच खबरें सामने आईं कि पलाश मुच्छल मंगेतर स्मृति मंधाना को चीट कर रहे थे, जिसके बाद अब पलाश की मां अमिता मुच्छल ने पहली बार फैमिली के जिंदगी में आई मुसीबत के बारे में बात की.

स्मृति मंधाना के पिता श्रीनिवास के करीब हैं पलाश मुच्छल

स्मृति मंधाना की होने वाली सासूमां अमिता मुच्छल ने बताया कि पलाश को स्ट्रेस हो गया था. इसके कारण स्मृति नहीं बल्कि पलाश ने शादी को रोकने का फैसला लिया क्योंकि वह स्मृति के पिता से गहरा रिश्ता शेयर करते हैं. हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में पलाश की मां ने कहा, पलाश को अंकल से बहुत ज्यादा अटैचमेंट है... स्मृति से ज्यादा ये दोनों करीब हैं. पलाश ने फैसला लिया के उसको अभी फेरे नहीं करने जब तक अंकल ठीक नहीं हो जाते.

पलाश मुच्छल स्ट्रेस में थे

पलाश की मां के मुताबिक, हल्दी सेरेमनी पूरी होने के बावजूद पलाश ने श्रीनिवास मंधाना के पूरी तरह ठीक होने के बाद ही शादी करने का फैसला लिया. बेटे की तबीयत पर उन्होंने कहा, रोते रोते एक दम तबीयत खराब हो गई. 4 घंटे अस्पताल में रखना पड़ा. आईवी ड्रीप चढ़ी, ईसीजी हुई. सब नॉर्मल आए. पर स्ट्रैस बहुत है.

बारात की तैयारी करते हुए स्मृति मंधाना की तबीयत हुई खराब

आगे पलाश की मां ने बताया कि श्रीनिवास मंधाना की तबीयत खराब होने से पहले वह बिल्कुल ठीक थे. लेकिन बारात की तैयारी करते हुए उनकी तबीयत खराब हो गई. उन्होंने कहा, एक दिन पहले उन्होंने बहुत डांस किया. इंस्टाग्राम पर स्टोरीज डाल रहे थे. बहुत ज्यादा खुश थे. पहले तो उन्होंने बताया नहीं. पर जब बढ़ने लगा. एम्बुलैंस बुलाई.

गौरतलब है कि स्मृति मंधाना और उनके सहेलियों ने शादी की हर तस्वीरें इंस्टाग्राम से हटा दी है. वहीं दोनों परिवार श्रीनिवास मंधाना के जल्द ठीक होने की कामना करते हुए नजर आ रहे हैं.

