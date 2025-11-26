IND vs SA LIVE, 2nd Test, Day 5: कुलदीप यादव के बाद क्रीज पर आए नए बल्लेबाज ध्रुव जुरेल भी आउट हो चुके हैं. 5वें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए जुरेल ने कुल 3 गेंदों का सामना किया. इस बीच 66.66 की स्ट्राइक रेट से 2 रन बनाने में कामयाब रहे. उन्हें साइमन हार्मर ने एडेन मार्कराम के हाथों कैच आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया है. टीम का स्कोर 23.6 ओवरों में 4-42 रन है. भारतीय टीम को जीत के लिए 549 रनों का टारगेट चेज करना है. टीम इंडिया अपने कल के स्कोर 27/2 से आगे बढ़ रही है.

1948 में डॉन ब्रैडमैन की ऑस्ट्रेलिया के बाद से किसी भी टीम ने टेस्ट के आखिरी दिन 400 से ज्यादा रन सफलतापूर्वक चेज नहीं किया है, लेकिन ऋषभ पंत की कप्तानी वाली टीम इंडिया उससे बेहतर करने की कोशिश करेगी. टेम्बा बावुमा की कप्तानी वाली साउथ अफ्रीका यह मैच जीतकर इतिहास रचना चाहेगी.

भारत को पहले टेस्ट मैच में हार का सामना करना पड़ा था. गंभीर की कोचिंग में भारत के टेस्ट परफॉर्मेंस में गिरावट आई है. गंभीर की कोचिंग में टीम को जीत से ज्टादा हार मिली है. भारत को पिछले साल न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में 3-0 से वाइटवॉश का सामना करना पड़ा था. ऐसे में भारतीय टीम पर 5वें दिन काफी दवाब होगा. (LIVE SCORECARD)

South Africa Tour of India 2025 LIVE Updates: IND vs SA LIVE Score, 2nd Test Match Day 5, Straight fromBarsapara Cricket Stadium, Guwahati