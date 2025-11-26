विज्ञापन
 IND vs SA LIVE, 2nd Test, Day 5: कुलदीप यादव के बाद क्रीज पर आए नए बल्लेबाज ध्रुव जुरेल भी आउट हो चुके हैं. 5वें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए जुरेल ने कुल 3 गेंदों का सामना किया. इस बीच 66.66 की स्ट्राइक रेट से 2 रन बनाने में कामयाब रहे. उन्हें साइमन हार्मर ने एडेन मार्कराम के हाथों कैच आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया है. टीम का स्कोर 23.6 ओवरों में 4-42 रन है. भारतीय टीम को जीत के लिए 549 रनों का टारगेट चेज करना है. टीम इंडिया अपने कल के स्कोर 27/2 से आगे बढ़ रही है. 

1948 में डॉन ब्रैडमैन की ऑस्ट्रेलिया के बाद से किसी भी टीम ने टेस्ट के आखिरी दिन 400 से ज्यादा रन सफलतापूर्वक चेज नहीं किया है, लेकिन ऋषभ पंत की कप्तानी वाली टीम इंडिया उससे बेहतर करने की कोशिश करेगी.  टेम्बा बावुमा की कप्तानी वाली साउथ अफ्रीका यह मैच जीतकर इतिहास रचना चाहेगी.

भारत को पहले टेस्ट मैच में हार का सामना करना पड़ा था. गंभीर की कोचिंग में भारत के टेस्ट परफॉर्मेंस में गिरावट आई है. गंभीर की कोचिंग में टीम को जीत से ज्टादा हार मिली है. भारत को पिछले साल न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में 3-0 से वाइटवॉश का सामना करना पड़ा था. ऐसे में भारतीय टीम पर 5वें दिन काफी दवाब होगा.  (LIVE SCORECARD)

South Africa Tour of India 2025 LIVE Updates: IND vs SA LIVE Score, 2nd Test Match Day 5, Straight fromBarsapara Cricket Stadium, Guwahati

IND vs SA Day 5 Live: ऋषभ पंत मैदान में उतरे, टीम इंडिया 44/4

ध्रुव जुरेल के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज के रूप में मैदान पर कप्तान ऋषभ पंत (01) आए हैं. टीम का स्कोर 26 ओवरों में 44/4 रन हैं. पंत का साथ मैदान में साई सुदर्शन (06) दे रहे हैं. 

IND vs SA Day 5 Live: ध्रुव जुरेल ने भी छोड़ा साथ, भारत को लगा चौथा झटका, संकट में टीम इंडिया

IND vs SA Day 5 Live: कुलदीप यादव आउट. भारतीय टीम का लगा तीसरा झटका

भारतीय टीम को तीसरा झटका कुलदीप यादव के रूप में लगा है. गुवाहाटी टेस्ट की दूसरी पारी में वह चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए 38 गेंद में 13.15 की स्ट्राइक रेट से 5 रन बनाकर हार्मर की गेंद पर बोल्ड हुए हैं. 

IND vs SA Day 5 Live: जानसन का मेडन, टाइट गेंदबाजी कर रहे हैं अफ्रीकी गेंदबाज

गुवाहाटी टेस्ट के आखिरी दिन विपक्षी टीम के गेंदबाज काफी टाइट गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं. पारी का 21 ओवर डालने आए मार्को जानसन ने मेडन डाला. 

IND vs SA Day 5 Live: आउट होकर भी बच गए साई सुदर्शन, भारतीय टीम को मिला बड़ी जीवनदान

साई सुदर्शन आउट होने से बाल बाल बच गए हैं. विपक्षी टीम की तरफ से पारी का 19वां ओवर लेकर मैदान में आए मार्को जानसन की दूसरी गेंद पर वह विकेट कीपर काइल वेरिन के हाथों कैच आउट हो गए थे. मगर वह गेंद नौ बॉल निकली. नतीजन वह आउट होने से बच गए. टीम का स्कोर 19.3 ओवरों में 39/2 रन है.

IND vs SA Day 5 Live: शुरू हुआ 5वें दिन का खेल, सुदर्शन और कुलदीप संभाल रहे हैं मोर्चा

गुवाहाटी टेस्ट के 5वें दिन के खेल का आगाज हो चुका है. कल के नाबाद बल्लेबाज साई सुदर्शन (02) और कुलदीप यादव (04) पारी को आगे बढ़ा रहे हैं. आउट होने वाले खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल (13) और केएल राहुल (06) हैं. विपक्षी टीम की तरफ से मार्को जानसन और साइमन हार्मर ने क्रमशः 1-1 सफलता प्राप्त की है. 

IND vs SA Day 5 Live: भारत की हार और ड्रा का WTC प्वाइंट्स टेबल पर पड़ेगा असर

साउथ अफ्रीका साफ़ तौर पर जीत की हकदार नजर आ रही है. भारत के लिए सबसे रियलिस्टिक टारगेट टेस्ट ड्रॉ करना होगा. वे फिर भी सीरीज़ हार जाएंगे, लेकिन ड्रॉ से उन्हें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के ज़रूरी पॉइंट्स मिल सकते हैं.

IND vs SA Day 5 Live: पंत, जडेजा, सुदर्शन और वाशिंगटन से सुंदर पारी की उम्मीद

भारत को हार से बचने के लिए कुछ बहुत करना होगा. उन्हें किसी ऐसे खिलाड़ी की ज़रूरत होगी जो खेल के अंत कर बल्लेबाजी कर सके. वॉशिंगटन सुंदर और जडेजा भारत के लिए अहम हो सकते हैं.  उन्होंने सीरीज़ में शानदार डिफेंस दिखाया है और तीसरा विकेट गिरने के बाद उन्हें बैटिंग के लिए आना चाहिए. अगर वह पिछली पारी जैसा जोश और पक्का इरादा दिखा पाते हैं, और दूसरे बैट्समैन भी सपोर्ट करते हैं तो फिर भारती टीम टेस्ट मैच को बचा सकती है. साई सुदर्शन को आज अपने करियर की सबसे बेहतरीन पारी खेलनी होगी. कप्तान ऋषभ पंत को वह कमाल करना होगा जिसके लिए उन्हें टीम में रखा गया है. भारतीय बल्लेबाजों को पास टैलेंट है लेकिन आज भारत को किस्मत की भी दरकार होगा. 

IND vs SA Day 5 Live: 5वें दिन खेल कब शुरू होगा?

पांचवें दिन खेल सुबह 9:00 बजे शुरू होगा और शाम 4:00 बजे तक चल सकता है. हालांकि, रोशनी थोड़ी पहले भी कम हो सकती है. साउथ अफ्रीका उम्मीद करेगा कि वह पहले दो सेशन में भारत को ऑल आउट कर दे, और विकेट जिस तरह से खेल रहा है उसे देखते हुए भारत बड़ी मुश्किल में है.

India vs South Africa Live Score, 2nd Test Day 5: क्या भारतीय टीम ड्रा कर पाएगी टेस्ट मैच ?

साउथ अफ्रीका को आखिरी दिन भारत को ऑल आउट करने के लिए 90 ओवर मिलेंगे. लेकिन गुवाहाटी में लाइट एक दिक्कत रही है और इस बात का पूरा चांस है कि टीम शायद सभी ओवर बॉलिंग न कर पाए, जब तक कि स्पिनर ज़्यादातर बॉलिंग न करें. साउथ अफ्रीका को पहली इनिंग में इंडिया को ऑल आउट करने के लिए 83.3 ओवर लगे थे, और 5वें दिन की पिच पर, वे उम्मीद कर सकते थे कि वे मैच को पहले खत्म कर देंगे, खासकर केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल को पहले ही आउट कर चुके हैं. 

ND vs SA 2nd Test Day 5 Live: भारत को जीत के लिए मिला 549 का टारगेट

1948 में डॉन ब्रैडमैन की ऑस्ट्रेलिया के बाद से किसी भी टीम ने टेस्ट के आखिरी दिन 400 से ज़्यादा रन सफलतापूर्वक चेज़ नहीं किए हैं, ऐसे में भारत के लिए यह टारगेट बड़ा है. भारतीय टीम के बल्लेबाजों को इतिहास रचना होगा. यदि भारतीय टेस्ट मैच ड्रा भी करती है तो भारत के लिए यह जीत के बराबर होगा. 

Guwahati Test Day 5 Live: क्या गुवाहाटी में हार टाल पाएगी टीम इंडिया ?

गुवाहाटी टेस्ट मैच का आज पांचवां दिन है. दोस्तों भारत पर आज हार टारने के लिए चमत्कार करना होगा. क्या भारतीय टीम आज हार टाल पाएगी. भारत को जीत के लिए पांचवें दिन 522 रन और बनानें होंगे. 

