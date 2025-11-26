हांगकांग में आग का गोला बन गई हाई राइज बिल्डिंग, 13 लोगों की दर्दनाक मौत

हांगकांग में बुधवार को एक बड़ा हादसा हो गया. वहां के ताई पो क्षेत्र की 5 से ज्यादा हाईराइज इमारतों में भीषण आग लग गई. देखते ही देखते ये इमारतें आग के गोले में तब्दील हो गईं. धुएं का गुबार पूरे आसमान में फैल गया. आग की इस घटना के बाद वहां अफरातफरी मच गई. लोग इधर-उधर भागते दिखाई दिए. इस दर्दनाक हादसे में 13 लोगों की मौत की खबर सामने आई है. 9 लोगों को तो घटनास्थल पर ही मृत घोषित कर दिया गया, ये जानकारी हांगकांग फायर ब्रिगेड की तरफ से दी गई है. जबकि 700 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, कई लोगों के अब भी इमारतों में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है.

इस हाउसिंग सोसायटी में कुल 8 इमारतें और 2,000 फ्लैट्स वाला बड़ा हाउसिंग एस्टेट है, जिसमें 4,600 से ज्यादा लोग रहते हैं. इनमें बड़ी संख्या में बुजुर्ग भी शामिल हैं. आग के कारणों की फिलहाल जांच की जा रही है.

फायर ब्रिगेड विभाग के एक अधिकारी चाउ विंग-यिन ने एक कॉन्फ्रेंस में बताया कि मरने वाले 13 लोगों में से 9 को घटनास्थल पर ही मृत घोषित कर दिया गया था. वहीं छह अन्य को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

आग की भयावहता का अंदाजा उसकी लपटों को देखकर लगाया जा सकता है. 700 से ज्यादा दमकलकर्मी आग बुझाने की कोशिश में जुटे हुए हैं. धू-धूकर इमारतें चलती रहीं और वहां मौजूद लोग कुछ भी न कर सके. वे बस ये सब अपने सामेन होते देखते रहे.

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, आग हांकांग के एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में लगी, जिसका नाम वांग फुक कोर्ट है. इस कॉम्प्लेक्स के आठ ब्लॉक्स में कुल 2000 फ्लैट्स हैं. हांगकांग सरकार के मुताबिक, आग करीब 2 बजकर 51 मिनट पर लगी थी, जिसके बाद दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई. आग इतनी भीषण थी कि दमकल के 700 से ज्यादा कर्मियों को बुझाने में जुटना पड़ा.

आग में 13 की मौत, 25 से ज्यादा झुलसे

आग की इस घटना में 25 से ज्यादा लोगों के झुलसने की खबर है. जानकारी के मुताबिक, जान गंवाने वालों में एक दमकलकर्मी भी शामिल है. दमकल विभाग के मुताबिक, मारे गए दमकलकर्मी से उनका संपर्क स्थानीय समय के मुताबिक, करीब 3.30 बजे टूट गया था. 4 बजे वह झुलसी हुई हालत में मिले, उनको तुरंत अस्पताल ले जाया गया, वहां डॉक्टर्स ने उनको मृत घोषित कर दिया. आग वाली जगह हांगकांग के ताई पो ट्रेन स्टेशन से महज 500 मीटर की दूरी पर बताई जा रही है, जिसकी वजह से आग की गंध स्टेशन के बाहर तक महसूस की जा रही है.