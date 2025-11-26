विज्ञापन
Weather Update: ठिठुरने को हो जाओ तैयार... दिल्ली में 8 डिग्री तो कश्मीर में कई जगहों पर शून्य के नीचे पहुंचा पारा

Weather Update: जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों के साथ-साथ दिल्ली-एनसीआर, यूपी, बिहार में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है. बुधवार की सुबह दिल्ली में 8 डिग्री पारा रिकॉर्ड किया गया. जबकि कश्मीर के कई इलाकों में तापमान माइनस के नीचे भी पहुंच गया है.


  • दिल्ली में नवंबर की सबसे ठंड सुबह दर्ज हुई, न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहा जो 2022 के बाद सबसे कम है.
  • IMD के अनुसार नवंबर में तापमान औसतन से तीन डिग्री से अधिक कम दर्ज किया गया है जो ठंड बढ़ने का संकेत है.
  • जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में लगातार बर्फबारी जारी है जिससे मैदानी इलाकों में भी ठंड और बढ़ेगी.
Weather Update: इन दिनों नवंबर का आखिरी सप्ताह चल रहा है. जाहिर है ठंड ने अपनी दस्तक दे दी है. लेकिन अब ठिठुरने वाली ठंड का वक्त नजदीक आ गया है. दरअसल मौसम विभाग की ओर से जो पूर्वानुमान जारी किया गया है, उसमें कहा गया है कि तापमान में गिरावट का दौर जारी रहेगा. इस बीच बुधवार को दिल्ली में 2022 के बाद नवंबर की सबसे सर्द सुबह दर्ज की गई. बुधवार सुबह दिल्ली में न्यनूतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह 2022 के बाद नवंबर में सबसे कम तापमान है. 

औसत से 3.3 डिग्री कम पर पहुंचा तापमान

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार मंगलवार को न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किए जाने के बाद बुधवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान औसत तामपान से 3.3 डिग्री कम रहा. IMD के मुताबिक बुधवार से पहले नवंबर महीने में सबसे कम तापमान 17 नवंबर को दर्ज किया गया था, जब पारा गिरकर 8.7 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया था.

दिल्ली में 2022  में नवंबर में 7.7 पहुंचा था पारा 

आंकड़ों के अनुसार, 2024 में नवंबर का सबसे कम न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जबकि 2023 में यह 9.2 डिग्री सेल्सियस था. हालांकि, हाल के वर्षों में नवंबर महीने का सबसे कम न्यूनतम तापमान (7.3 डिग्री सेल्सियस) 2022 में दर्ज किया गया था.

पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी जारी, मैदानी इलाकों में और बढ़ेगी ठंड

मौसम विभाग ने दिन में अधिकतम तापमान के 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आस पास रहने का पूर्वानुमान जताया है. दूसरी ओर जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड,हिमाचल प्रदेश जैसे हिमायली राज्यों में लगातार बर्फबारी हो रही है. इससे मैदानी इलाकों में भी ठंड और बढ़ने की बात कही जा रही है.  

श्रीनगर में माइनस 3.9 रिकॉर्ड किया गया पारा

बुधवार को कश्मीर में ठंड और बढ़ गई. श्रीनगर में मौसम की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई जहां तापमान शून्य से 3.9 डिग्री सेल्सियस कम रहा. अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि घाटी में अधिकतर जगहों पर पारा शून्य से नीचे चला गया है. स्थानीय मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि श्रीनगर में कल रात का तापमान इस मौसम के सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम था.

पुलवामा के कोनिबल घाटी में माइनस 5.5 डिग्री पहुंचा पारा

दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में स्थित कोनिबल घाटी का सबसे ठंडा इलाका रहा, जहां तापमान शून्य से 5.5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया. अधिकारियों ने बताया कि पहलगाम टूरिस्ट रिजॉर्ट में न्यूनतम तापमान शून्य से 4.6 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया, जबकि गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस रहा.

मौसम विभाग ने 2 दिसंबर तक पूरे कश्मीर में मुख्य रूप से शुष्क मौसम रहने का अनुमान जताया है और रात के तापमान में और गिरावट की संभावना व्यक्त की गई है.

बेहतर हुई दिल्ली की हवा, पांबदियां हटीं

इधर दिल्ली में बुधवार को राहत भरी खबर AQI को लेकर आई. दिल्ली में बुधवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स 327 रिकॉर्ड किया गया. बताया गया कि दिल्ली में बीते 3 दिनों में एक्यूआई में गिरावट आई है. जिसके बाद दिल्ली में GRAP-3 के तहत लगाई गई पाबंदियां हटा दी गई है. 

