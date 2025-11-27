विज्ञापन
वाशिंगटन DC में व्‍हाइट हाउस के करीब गोलीबारी, दो नेशनल गार्ड्समैन को मारी गई गोली

इस साल अगस्‍त में ही राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 'पब्लिक सिक्‍योरिटी इमरजेंसी ' का ऐलान किया था. इसके बाद ही डीसी में नेशनल गार्ड की तैनाती की थी.घटना के बाद से शूटर का कुछ पता नहीं चल रहा है और उसकी तलाश जारी है.

  • वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के करीब हुई गोलीबारी में दो नेशनल गार्ड सदस्यों को गोली लगी है.
  • पुलिस ने लोगों से घटना स्थल से दूर रहने की अपील की है और शूटर की तलाश जारी है.
  • एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है और इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.
वॉशिंगटन:

अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के करीब गोलीबारी की खबरें हैं. बताया जा रहा है कि घटना में दो नेशनल गार्ड सदस्यों को गोली मारी गई. अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग की सचिव क्रिस्टी नोएम ने इस बात की जानकारी दी है. पुलिस ने लोगों को इलाके से दूर रहने के लिए कहा है. घटना के बाद से शूटर का कुछ पता नहीं चल रहा है और उसकी तलाश जारी है. घटना ऐसे समय में हुई है जब व्‍हाइट हाउस में थैंक्‍सगिविंग की तैयारियां चल रही हैं. फिलहाल एक संदिग्‍ध को हिरासत में ले लिया गया है.  

लोगों से इलाके से दूर रहने की अपील  

क्रिस्‍टी ने एक्‍स पर लिखा, 'कृपया मेरे साथ उन दो नेशनल गार्ड्समेन के लिए प्रार्थना करें, जिन्हें अभी कुछ ही पल पहले वॉशिंगटन डी.सी. में गोली मारी गई है. @DHSgov स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर अधिक जानकारी जुटाने पर काम कर रहा है.' वहीं डीसी पुलिस डिपार्टमेंट ने एक्‍स पर लिखा, 'क्रिटिकल इंसिडेंट: MPD 17वीं और आई स्ट्रीट, NW पर हुई गोलीबारी की घटना स्थल पर मौजूद है. कृपया इस क्षेत्र से दूर रहें. आगे अपडेट दिए जाएंगे.' 

भारी पुलिस बल तैनात 

गोलीबारी की खबरों के बाद कई और जर्नलिस्‍ट्स ने भी इस बारे में जानकारी और फोटो शेयर किए. एक्‍स पर एक पोस्‍ट शेयर की गई जिस पर लिखा था, 'डाउनटाउन वॉशिंगटन डी.सी. में फॉरगट वेस्ट मेट्रो स्टेशन के पास गोलीबारी की खबरें हैं, जो व्हाइट हाउस से सिर्फ करीब एक मील दूर है. इसमें दो नेशनल गार्ड सदस्यों समेत कई लोगों के घायल होने और मारे जाने की खबरें हैं.' न्यूजनेशन की व्हाइट हाउस रिपोर्टर केली मेयर ने लिखा, 'व्हाइट हाउस के करीब भारी पुलिस और सीक्रेट सर्विस की एक्टिविटीज नजर आ रही हैं. फुटपाथों को पैदल चलने वालों और वाहनों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया है. प्रेस को व्हाइट हाउस के अंदर स्थित ब्रीफिंग रूम में भेज दिया गया है. ज्‍यादा जानकारी जुटाने की कोशिश जारी है.' 

ट्रंप को दी गई जानकारी 

इस साल अगस्‍त में ही राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 'पब्लिक सिक्‍योरिटी इमरजेंसी ' का ऐलान किया था. इसके बाद ही डीसी में नेशनल गार्ड की तैनाती की थी. राष्‍ट्रपति ने शहर में अपराध और बेघर होने की समस्या पर सख्त कार्रवाई करने का वादा किया था. शुक्रवार को व्हाइट हाउस में थैंक्सगिविंग का आयोजन होना है. व्‍हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने एक बयान में कहा कि राष्‍ट्रपति ट्रंप को गोलीबारी के बारे में जानकारी दे दी गई है. लेविट ने कहा, 'व्हाइट हाउस इस दुखद स्थिति के बारे में जानता है और इसे सक्रिय तौर पर मॉनिटर कर रहा है.'  साथ ही उन्‍होंने बताया कि ट्रंप को भी इस घटना के बारे में जानकारी दे दी गई है. 

US Shooting Incident, White House Shooting, National Guards Troops
