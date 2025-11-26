रात में आती है सूखी खांसी, तो जान लें ये घरेलू उपाय! झटपट मिलेगा आराम

विज्ञापन
Dry Cough Home Remedies: शाम होते ही आने लगती है सूखी खांसी तो अपनाएं ये घरेलू उपाय झटपट मिलेगा आराम.

Dry Cough Home Remedies: सूखी खांसी से राहत दिलाएंगे ये घरेलू नुस्खे.

Dry Cough Home Remedies: बदलते मौसम में कई तरह की परेशानियां भी सामने आती हैं. जैसे गले मे खराश होना, जुकाम होना और सूखी खांसी होना. बता दें कि कई बार लोगों को शाम होते ही खांसी आना शुरू हो जाती है. सूखी खांसी ना सिर्फ गले में दर्द देती है बल्कि ये आपकी नींद में भी खलल डाल सकती है. आइए जानते हैं कि रात में सूखी खांसी क्यों आती है. इसके लक्षण और इसे कैसे रोका जा सकता है.

सूखी खांसी किन कारणों से होती है?

आपको बता दें कि सूखी खांसी में कफ और बलगम नहीं निकलता है. गले में खराश, गला सूखा होना और चिड़चिड़ापन जैसा महसूस होता है. आइए जानते हैं सूखी खाँसी के आम कारण जिनकी वजह से ये हो सकती है.

  • एलर्जी
  • पोस्टनासल ड्रिप
  • गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स रोग ( जीईआरडी )
  • दमे का दौरा
  • स्मोकिंग
  • वायरल इंफेक्शन
  • कुछ पुरानी फेफड़ों की बीमारियाँ
  • कुछ दवाएँ

सूखी खांसी के घरेलू उपाय ( Dry Cough Home Remedies)

हाइड्रेटेड रहें 

सूखी खांसी को रोकने के लिए आप खुद को हाइड्रेटेड रखें. हर्बल चाय, सूप, चाय, गर्म फलों के रस और यहाँ तक कि गर्म पानी भी सूखी खांसी के लक्षणों से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं.

शहद और नींबू 

शहद में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट सूखी खांसी से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं. वहीं नींबू में पाया जाने वाला विटामिन सी भी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. आप गले में खराश से राहत पाने के लिए एक चम्मच शहद को दो चम्मच नींबू के रस के साथ मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं. 

अदरक 

अदरक में भी सूजन रोधी गुण पाए जाते हैं. 20-30 ग्राम पिसी हुई अदरक की जड़ को एक कप गर्म पानी में शहद या नींबू के रस के साथ भिगोकर चाय बना सकते हैं. यह सूखी, गैर-अस्थमा वाली खांसी को आराम पहुँचाने में मदद कर सकती है.

अनार 

अनार के छिलके में सूजन-रोधी गुण होते हैं और गर्म पानी में भिगोने पर यह खांसी का एक प्रभावी उपाय बन जाता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

