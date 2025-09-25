विज्ञापन
कॉफी से साउथ इंडियन फूड तक, जानें- भारतीय एयरपोर्ट पर क्या खा रहे हैं यात्री? रिपोर्ट में हुआ खुलासा

स्टडी में कहा गया है कि यात्री क्वालिटी फूड और ड्रिंक्स के लिए थोड़ा अधिक खर्च करने को तैयार हैं, लेकिन ऑपरेटर प्रीमियम अनुभव के साथ बजट के अनुसार भी चलते हैं और रेट्स पर ध्यान देते हैं.

आज एयरपोर्ट सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का साधन नहीं है, अब ये ऐसे चहल-पहल वाले केंद्र बन चुके हैं, जहां आकर यात्री तरह- तरह के खाने का लुत्फ उठा सकते हैं. ऐसे में आज हम आपको ट्रैवल रिटेल ऑर्गेनाइजेशन (IRHPL) की ओर से हुई एक स्टडी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें पता चला है, भारतीय एयरपोर्ट पर यात्री क्या खा रहे हैं और उन्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है. आइए जानते हैं.

एयरपोर्ट पर साउथ इंडियन फूड पसंद करते हैं यात्री
IRHPL इनसाइट्स के अनुसार, भारत के एयरपोर्ट पर साउथ इंडियन फूड सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं, उसके बाद नॉर्थ इंडियन डिशेज आती है. 

यात्री ग्रैब-एंड-गो ऑप्शन को देते हैं प्राथमिकता
एयरपोर्ट पर ज्यादातर यात्रियों के लिए गति और सुविधा बेहद अहम होती है. रिपोर्ट बताती है कि एयरपोर्ट पर होने वाले 'Food and beverages' पर होने वाला 50-60% खर्च झटपट ग्रैब-एंड-गो ऑप्शन पर खर्च होता है, जबकि बैठकर खाने-पीने की चीजों पर खर्च केवल 25-35% होता है.

एयरपोर्ट पर यात्री सबसे ज्यादा पीते हैं ड्रिंक्स
रिपोर्ट के अनुसार, यात्री एयरपोर्ट पर लगभग 70% ड्रिंक पीते हैं. जिनमें कॉफी और जूस से लेकर एल्कोहॉलिक बेवरेज शामिल हैं.

यात्री देते है प्रीमियम सुविधाओं के लिए कीमत पर ध्यान
हालांकि एयरपोर्ट पर प्रीमियम वातावरण होता है, जहां यात्री सुविधा के लिए थोड़ा अतिरिक्त भुगतान करते हैं. वहीं स्टडी में कहा गया है कि यात्री क्वालिटी फूड और ड्रिंक्स के लिए थोड़ा अधिक खर्च करने को तैयार हैं, लेकिन ऑपरेटर प्रीमियम अनुभव के साथ बजट के अनुसार भी चलते हैं और रेट्स पर ध्यान देते हैं.

