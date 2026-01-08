16 एपिसोड 400 मिलियन व्यूज, रिलीज के चार साल बाद भी ओटीटी पर नंबर 1 ट्रेंड कर रही ये सीरीज

सिनेमा का तीसरा पर्दा ओटीटी दर्शकों को एंटरटेन करने में जरा भी कसर नहीं छोड़ रहा है. हर हफ्ते ओटीटी पर ढेरों फिल्में, सीरीज और शो रिलीज होते हैं. ओटीटी पर हॉरर, सस्पेंसिव, कॉमेडी और थ्रिलर कंटेंट की कमी नहीं है. हर हफ्ते दर्शकों के लिए नए-नए जोनर का एंटरटेनिंग मसाला परोसा जा रहा है. ऐसी ही एक सीरीज है, जो बीते 4 सालों से ऑनलाइन पर्दे पर धमाल मचा रही है. यह सीरीज डर, डार्क ह्मयूर और रहस्य से भरी हुई है. दर्शक आज भी इस सीरीज को नहीं भूले हैं और बार-बार देख रहे हैं. यही वजह है कि यह सुपरनैचुरल मिस्ट्री सीरीज आज भी ओटीटी पर ट्रेंड कर रही है. 16 एपिसोड वाली इस सीरीज को तकरीबन 400 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं.



आज भी ट्रेंड कर रही ये सुपरनैचुरल सीरीज

नेटफ्लिक्स पर देखी जा रही इस सीरीज का नाम वेडनेसडे है, जो आज भी दर्शकों का पसीना छुड़ाने का काम कर रही है. इसका पहला सीजन नवंबर 2022 में आया था. पहले सीजन में 8 एपिसोड थे. अलफ्रेड गफ और माइल्स मिलर ने इस सीरीज को मिलकर बनाया है. इसकी कहानी कार्टूनिस्ट चार्ल्स एडम्स के वेडनेसडे किरदार पर बेस्ड है. यह एक काल्पनिक कहानी है. पहले सीजन के चार एपिसोड टिम बर्टनों ने डायरेक्ट किए हैं.

सीरीज की कहानी की बात करें तो यह नेवरमोर अकादमी के इर्द-गिर्द घूमती है. इसमें वेडनेसडे अपनी शक्तियों से मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने का काम करती है. तीन साल बाद सीरीज का दूसरा सीजन अगस्त 2025 में रिलीज हुआ, जो कि स्टैगर्ड फॉर्मेट में रिलीज हुआ. दूसरा सीरीज भी 8 एपिसोड का था, जिसके बाकी चार सितंबर 2025 में जारी किये गए थे.

सीरीज में स्टार की सरप्राइजिंग एंट्री

सीरीज में जेना ओर्टेगा ने वेडनेसडे का अहम किरदार निभाया था. एम्मा मायर्स, हंटर डूहन, जॉय संडे और कैथरीन जेटा-जोन्स जैसे स्टार भी नजर आए. दूसरे सीजन में सरप्राइजिंग एंट्री भी हुई, जिसमें लेडी गागा, स्टीव बुसेमी, बिली पाइपर और जोआना लुमली जैसी हस्तियों के नाम शामिल हैं. इस सीरीज को आईएमडीबी ने 10 में से 8 रेटिंग दी है. नेटफ्लिक्स पर यह सीरीज हिंदी डब और सबटाइटल के साथ देख सकते हैं. यह सीरीज बीते चार साल से अभी तक ट्रेंड कर रही है और इस पर 371 मिलियन व्यूज आ चुके हैं. नेटफ्लिक्स पर आप भी इस सीरीज को जाकर देख सकते हैं.