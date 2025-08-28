अफ्रीका की इस जनजाति ने पहली बार चखा रसगुल्ले का स्वाद, खाते ही उछला, फिर जो हुआ, रिएक्शन ने जीता लोगों का दिल

अफ्रीका (Africa) में कई जनजाति ऐसी हैं, जिन्होंने बाहरी दुनिया को देखा ही नहीं है. या कह सकते हैं कि वह 21वीं सदी में आदिमानव वाला जीवन जी रहे हैं. ऐसे में कुछ ट्रैवल व्लॉगर (Travel Vlogger) अफ्रीका में तरह-तरह की जनजातियों के बीच जाकर उनके रहन-सहन का तरीका देख रहे हैं और सोशल मीडिया पर दुनिया को दिखा रहे हैं. अब एक ट्रैवल व्लॉगर ने अफ्रीका की हदजाबे जनजाति (African Hadzabe Tribe) के बीच पहुंचकर बहुत ही फनी मोमेंट अपने कैमरे में कैद किया है. इस वीडियो को ट्रैवल व्लॉगर के फॉलोअर्स बहुत पसंद कर रहे हैं. दरअसल, ट्रैवल व्लॉगर ने जब हदजाबे जनजाति के लोगों को सफेद रंग का रसगुल्ला (Rasgulla) खिलाया तो उनका रिएक्शन देखने लायक था.

पहली बार खाया रसगुल्ला (African Hadzabe Tribe Rasgulla Video)



इस वीडियो को विनोद कुमार ने अपने इंस्टा अकाउंट @roamingvinu पर शेयर किया है. ट्रैवल व्लॉगर ने हाल ही में तंजानिया की मशहूर शिकारी जनजाति हदजाबे के साथ समय बिताया और उन्हें भारत के व्यंजन जैसे कि पारले जी बिस्किट, चाय और रसगुल्ले का स्वाद चखाया. इस वायरल वीडियो में आप जनजाति के इन शख्स को रसगुल्ला खाते हुए देख सकते हैं. ट्रैवल व्लॉगर ने हदजाबे जनजाति के इन शख्स को एक कुल्हड़ में रसगुल्ला दिया और जब इन्होंने चखा तो ऐसा रिएक्शन दिया, जैसे कि स्वर्ग में कदम रख दिया हो. इस रसगुल्ले को खाने के बाद यह शख्स इतना खुश हो गया कि नाचने-कूदने लगा. इस वीडियो में यह मोमेंट देखने के बाद आपके चेहरे पर भी मुस्कान आने वाली है.

लोगों का भी दिल हुआ खुश (African Hadzabe Tribe Video)

इस वीडियो पर 5 मिलियन से ज्यादा व्यूज और 2 लाख से ज्यादा लाइक आ चुके हैं. अब लोग इस वीडियो पर खूब प्यार लुटा रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है, 'चाशनी पीते ही भाई की खुशी का ठिकाना ना रहा'. दूसरा यूजर लिखता है, 'जब मैं बचपन में मिल्क पाउडर चुराता था, ऐसे ही खुशी होती थी'. एक ने लिखा है, 'भाई एक बार इन्हें हाजमोला खिलाओ, फिर देखना इनका रिएक्शन'. लोग ऐसे ही इस वीडियो का लुत्फ उठा रहे हैं.

