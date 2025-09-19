घड़ी के अंदर इंसान… एम्स्टर्डम एयरपोर्ट की अनोखी Human Watch देख चौंके भारतीय पर्यटक, बोले- ये थकता नहीं क्या

नीदरलैंड (Netherlands) के सबसे बिजी एयरपोर्ट में से एक, एम्स्टर्डम एयरपोर्ट (Amsterdam Airport) शिफोल पर ऐसी चीज देखने को मिली, जो सोशल मीडिया पर धड़ाके से वायरल हो रही है. दरअसल यहां एक भारतीय यात्री को 'ह्यूमन वॉच' देखने को मिली, जो बिल्कुल सही समय बता रही है. आइए जानते हैं इस बारे में.



एयरपोर्ट पर दिखी 'ह्यूमन वॉच'



सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में, शख्स ने एयरपोर्ट पर लगी एक विशाल घड़ी की ओर इशारा किया, जो एनिमेटेड लग रही थी, जिसमें एक आदमी समय दिखाने के लिए घड़ी की सुइयों को बनाता और मिटाता है. एक पल घड़ी में 6:10 दिखा, और कुछ ही पल बाद यह 6:11 हो गया.



बता दें, इस वीडियो को 'skali85' नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है. जिसमें उन्होंने कैप्शन में "एम्स्टर्डम एयरपोर्ट शिफोल पर, एक कमाल की घड़ी देखने को मिली, जो अपने अनोखे डिजाइन से यात्रियों को लुभा रही है. दरअसल यह घड़ी मैकेनिकल तरीके से नहीं बल्कि इंसान के हाथों से चल रही है. जहां इंसान घड़ी के अंदर हर मिनट सुइयों को रंगता और मिटाता हुआ दिखाई दे रहा है. कमाल की बात ये है कि ये घड़ी की सुइयों को रंगने वाला शख्स सही समय दिखा रहा है.

देखें Video:



बता दें, 'ह्यूमन वॉच' को आधिकारिक तौर पर 'रियल टाइम' कहा जाता है और इसे डच कलाकार मार्टेन बास ने बनाया था.

बता दें, यह घड़ी ट्रांसपेरेंट है, ऐसे में घड़ी की सुइयों को बनाता और मिटाता हुआ इंसान साफ दिखाई देता है. घड़ी को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई व्यक्ति अंदर फंसा हुआ है और मिनट दर मिनट समय को ड्रॉ कर रहा है.



वीडियो देख लोगों ने दिए रिएक्शन



यह वीडियो 7 सितंबर, 2025 को शेयर किया गया था और तब से इसे 1.1 मिलियन बार देखा जा चुका है और हजारों की संख्या में कमेंट्स आ चुके हैं. एक यूजर ने लिखा, "यह घड़ी देख कर थकान होने लगी है.', दूसरे यूजर ने लिखा, 'इसको बोलते हर मिनट काम करता हूं मैं खाली नहीं बैठता', तीसरे यूजर ने लिखा, ' लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए यह तरीका अच्छा है, लेकिन समय बाद इसे देखकर इरिटेशन होने लगती है'.

यह भी पढ़ें: केयरटेकर की गोद में बैठना चाहता था हाथी का बच्चा, बार-बार कर रहा था ऐसी हरकत, आखिर में पूरी कर ही ली ज़िद

दूल्हे ने दुल्हन की मांग में ऐसे भरा सिंदूर, Video देख छूटी लोगों की हंसी, बोले- 70 जन्मों की बुकिंग हो गई

पीठ में दर्द की वजह से बॉस को लिखा छुट्टी का मैसेज, 10 मिनट बाद हुई मौत, चौंका देगा ये मामला







