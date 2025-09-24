विज्ञापन
विशेष लिंक

मेट्रो में ही पूरा मेकअप करने लगा शख्स, देखकर यात्रियों ने दिए ऐसे-ऐसे रिएक्शन, वायरल हो गया Video

चलती मेट्रो में शख्स के मेकअप करने का वीडियो वायरल हो रहा है, यात्रियों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं है. किसी ने आत्मविश्वास की तारीफ की तो किसी ने इसे गलत बताया. जानिए कैसे बना यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र.

Read Time: 3 mins
Share
मेट्रो में ही पूरा मेकअप करने लगा शख्स, देखकर यात्रियों ने दिए ऐसे-ऐसे रिएक्शन, वायरल हो गया Video
मेट्रो में ही पूरा मेकअप करने लगा शख्स

आजकल सोशल मीडिया पर एक अनोखा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स मेट्रो में मेकअप करता हुआ नजर आ रहा है. वीडियो देखते ही देखते लाखों लोगों तक पहुंच गया और लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं. मेट्रो की भीड़ में अक्सर लोग मोबाइल में व्यस्त दिखाई देते हैं, लेकिन इस वीडियो में एक शख्स अपनी मेकअप किट निकालकर बड़ी सहजता से आईलाइनर, लिपस्टिक और फाउंडेशन लगाता हुआ दिखाई देता है. चेहरे पर आत्मविश्वास और हाथों में तेजी देखकर यह साफ नजर आता है कि वह रोज़ाना इस काम में माहिर है.

मेकअप का अनोखा अंदाज़

वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि शख्स मेट्रो में खड़े होकर एक हाथ से मेकअप कर रहा है और एक हाथ से मोबाइल पर वो खुद को ही रिकॉर्ड भी कर रहा है. इस दौरान शख्स आई लाइनर, काजल, फाउंडेशन, लिपस्टिक, लिप ग्लॉस, टिंट सबकुछ एक-एक करके लगाता है. देखकर ऐसा लगता है जैसे वह मेकअप ट्यूटोरियल के लिए वीडियो बना रहा हो. वहीं, मेट्रो में उसके आसपास खड़े और बैठे यात्री अजोबीगरीब तरह से उसे देख रहे होते हैं. 

देखें Video:

यात्रियों का रिएक्शन वायरल

शख्स के पास बैठे यात्री शुरुआत में हैरान नजर आए, कुछ मुस्कुरा दिए तो कुछ लोग मोबाइल कैमरे निकालकर रिकॉर्ड करने लगे. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कई लोग उसकी हिम्मत और आत्मविश्वास की तारीफ कर रहे थे. वहीं, कुछ लोग इसे मेट्रो शिष्टाचार के खिलाफ भी मान रहे थे. जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर अपलोड हुआ, लोगों ने इसे हाथों-हाथ ले लिया. कुछ ने कहा – “कितना आत्मविश्वास है इस शख्स में!” तो वहीं अन्य ने इसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का गलत इस्तेमाल बताया. बहस चाहे जैसी भी रही हो, लेकिन वीडियो ने सभी का ध्यान खींच लिया.

यह वीडियो एक बार फिर साबित करता है कि आज के दौर में हर अनोखा पल कैमरे में कैद होकर सोशल मीडिया तक पहुंच जाता है. चाहे तारीफ हो या आलोचना, लेकिन इस शख्स का अंदाज़ लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है.

यह भी पढ़ें: शेर से छिपकर झाड़ियों में बैठा था जंगली हिरण, जंगल के राजा ने पहचान ली गंध, छलांग मारकर दबोचा और हो गया खेला

28 कुत्तों के साथ रहती है बेंगलुरु की ये महिला, साथ में निकली टहलाने, Video देख लोग बोले- ये कमाल की हैं...

घर से बाहर जा रहे पापा की बेटी ने उतारी नकल, देखकर भावुक हुए पिता, Video आपको भी रुला देगा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Makeup Tutorial, Delhi Metro, Makeup In Delhi Metro
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com