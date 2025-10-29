दक्षिण भारत के 10 सबसे मशहूर परोटे लिस्ट, 8वां तो मुंह में पानी ला देगा, तुरंत कर देंगे ऑर्डर

भारत का दक्षिणी हिस्सा अपने मसालों, करी और खास ब्रेड्स के लिए दुनिया भर में जाना जाता है. इन्हीं में से एक है परोटा (Parotta), जिसे कई जगह मालाबार परोटा (Malabar Parotta) या केरल परोटा (Kerala Parotta) भी कहा जाता है. हाल ही में एक पॉपुलर फूड और ट्रैवल गाइड, टेस्ट एटलस (Taste Atlas) ने दुनिया की 50 बेस्ट ब्रेड्स (अक्टूबर 2025 तक) की नई लिस्ट जारी की है. जिसमें परोटा (Parotta) को 5 वां स्थान हासिल हुआ है. परोटा अपनी परतदार बनावट, मुलायम टेक्सचर और बेहतरीन टेस्ट के लिए जाना जाता है. इसे मैदा या गेहूं के आटे से बनाया जाता है और खास तरीके से थपथपा कर गोल-गोल परतें बनाई जाती हैं. चलिए दक्षिण भारत के कुछ मशहूर परोटे के बारे में आपको बताते हैं.

1. केरल परोटा- (Kerala Parotta)

केरल की पहचान, यह परोटा बाहर से कुरकुरा और अंदर से बेहद मुलायम होता है. आमतौर पर इसे चिकन, बीफ या वेज स्ट्यू के साथ खाया जाता है.



2. मालाबार परोटा- (Malabar Parotta)



उत्तर केरल और तमिलनाडु में प्रसिद्ध यह परोटा हल्का मीठा और बटर से भरपूर होती है. इसकी गोल और परतदार बनावट मुंह में पिघल जाती है.

3. चेन्नई का कॉइन परोटा- (Chennai's Coin Parotta)



चेन्नई की सड़कों पर मिलने वाला छोटा गोल परोटा जो आकार में सिक्के जैसा होता है. इसे खासतौर पर मटन ग्रेवी या अंडा करी के साथ परोसा जाता है.



4. कोयंबटूर का वेज परोटा- (Coimbatore Veg Parotta)

सब्जियों और मसालों से बना यह परोटा हल्का और पौष्टिक होता है. अक्सर इसे ऑफिस लंच या शाम के स्नैक्स में खाया जाता है.



5. कालीकट बीफ परोटा- (Kozhikode Beef Parotta)



कालीकट का यह कॉम्बो पूरे केरल में प्रसिद्ध है. परोटा की मुलायम परतें और मसालेदार बीफ करी का मेल बेमिसाल होता है.



6. एग परोटा- (Egg Parotta)

इस परोटे में बीच में अंडा तोड़कर पकाया जाता है, जो इसे प्रोटीन से भरपूर बनाता है. यह तमिलनाडु की सड़कों पर सबसे पॉपुलर स्ट्रीट फूड्स में से एक है.



7. कुट्टनाड परोटा- (Kuttanad Parotta)



यह परोटा देसी घी में तला जाता है और हल्का मीठा स्वाद देता है. इसे फिश करी या अंडा मसाला के साथ खाया जाता है.



8. कांचीपुरम परोटा- (Kanchipuram Parotta)



ताजे नारियल के दूध से बने इस परोटे का स्वाद बेहद खास होता है. यह दक्षिण भारत के मंदिर वाले इलाकों में काफी पॉपुलर है.



9. एरनाकुलम बटर परोटा- (Ernakulam Butter Parotta)



इस परोटे पर घी या बटर की परत लगाई जाती है, जिससे यह और भी फ्लेकी और टेस्टी हो जाता है.



10. मदुरै चिकन परोटा- (Madurai Chicken Parotta)



तमिलनाडु के मदुरै की यह फेमस डिश, परोटे और मसालेदार चिकन ग्रेवी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है.

