बिहार जा रही महिला ने 2 AC कोच का शेयर किया Video, बिना टिकट यात्रियों की भीड़ देख उड़े होश, बताया- बुरा अनुभव

हाल ही में बिहार से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला यात्री ने ट्रेन के एसी-2 कोच में बिना टिकट यात्रियों की भारी भीड़ को अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया है. यह वीडियो न केवल यात्रियों की असुविधा को दर्शाता है, बल्कि रेलवे व्यवस्था की गंभीर खामियों को भी उजागर करता है.

क्या है पूरा मामला?

यह घटना एक लंबी दूरी की ट्रेन की है, जिसमें कंटेंट क्रिएटर आयुषी रंजन पटना से अपने दादा-दादी के घर जाने के लिए एसी-2 कोच में अकेले यात्रा कर रही थीं और यह एक कठिन अनुभव था. महिला यात्री ने एसी-2 टियर कोच में सफर करते हुए वीडियो बनाया. वीडियो में रंजन ने बताया कि कैसे पटना से ट्रेन के रवाना होने के कुछ ही देर बाद आरक्षित एसी-2 और एसी-3 कोचों में अत्यधिक भीड़ हो गई, कई यात्री अपने टिकट की अनदेखी कर रहे थे. उन्होंने कहा, "जैसे ही ट्रेन पटना पहुंची, जिनके पास टिकट नहीं थे, वे एसी-2 और एसी-3 कोच में ऐसे घुस गए मानो भगदड़ मच गई हो."

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि निचली बर्थ मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात थी: "एक अकेली महिला यात्री होने के नाते, मेरे लिए इस ट्रेन के अंदर रहना उतना ही मुश्किल था जितना कि ट्रेन में चढ़ना. मैं लोगों को गालियां नहीं देती, लेकिन मुझे नहीं पता कि इस ट्रेन में चढ़ने के लिए मुझे कितनी बार चिल्लाना पड़ा होगा." रंजन ने कोच की हालत पर भी निराशा व्यक्त की और कहा कि एसी-2 में यात्रा करना कोई ख़ास अनुभव नहीं था.

टिकट होते हुए भी नहीं मिली सुविधा

वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे दर्जनों बिना टिकट यात्री कोच में प्रवेश कर चुके हैं, जिससे वहां बैठे नियमित यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. न केवल बैठने की जगह पर कब्जा किया गया, बल्कि महिला यात्रियों को असहज करने वाली स्थिति भी उत्पन्न हुई.

वीडियो बनाने वाली महिला ने बताया कि उन्होंने पूरे पैसे देकर टिकट खरीदा था, लेकिन उसके बावजूद उन्हें भारी भीड़ और अव्यवस्था का सामना करना पड़ा. उन्होंने रेलवे से सवाल पूछा कि अगर बिना टिकट यात्री एसी कोच में ऐसे ही घुस सकते हैं, तो आम यात्रियों को क्यों परेशान किया जाता है?

रेलवे की चुप्पी और यात्रियों की नाराजगी

वीडियो वायरल होने के बावजूद रेलवे की ओर से अब तक कोई ठोस प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. यात्रियों का कहना है कि टिकट जांच, सुरक्षा और साफ-सफाई जैसे मुद्दों पर रेलवे को सख्त कदम उठाने की जरूरत है. अगर ऐसे हालात बने रहे, तो प्रीमियम क्लास की यात्रा का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा.

