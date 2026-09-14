रुमेश पथिरागे नंबर-1, अरशद नदीम टॉप-5 में, वर्ल्ड अल्टीमेट चैंपियनशिप में सबसे दूर भाला फेंकने वाले टॉप-8 जैवलिन थ्रोअर

श्रीलंका के रुमेश पथिरागे रुमेश पथिरागे का करिश्मा लगातार बढ़ता जा रहा है. डायमंड लीग का खिताब जीतने के बाद पथिरागे ने अब 2026 वर्ल्ड एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप में पुरुषों का जैवलिन थ्रो खिताब जीतकर इतिहास रच दिया 24 साल के रुमेश पथिरागे ने अपने छठे और आखिरी प्रयास में 91.09 मीटर का जबरदस्त थ्रो करके रोमांचक अंदाज में जीत हासिल की. वह इस टूर्नामेंट में 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले एकमात्र जैवलिन थ्रोअर बने.
गोल्ड मेडल के लिए पथिरागे का कड़ा मुकाबला चल रहा था, लेकिन उनके आखिरी थ्रो के शानदार प्रदर्शन ने उन्हें जीत पक्की करा दी. ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स ने 86.18 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ सिल्वर मेडल जीतने में सफल रहे, जबकि जर्मनी के जूलियन वेबर ने 85.89 मीटर के साथ पोडियम पर अपनी जगह बनाई.
Rumesh Pathirage 🇱🇰 is the World Ultimate Javelin Champion!!🏆— Track & Field Gazette (@TrackGazette) September 13, 2026
He delivered a massive final round throw of 91.09m to claim victory and hoist the trophy at the World Ultimate Championship in Budapest!
Anderson Peters 🇬🇩 took 2nd with a solid 86.18m effort, while Julian Weber 🇩🇪… pic.twitter.com/Yr8jfUMSy6
पूर्व ओलंपिक चैंपियन केशोरन वालकॉट 82.41 मीटर के साथ चौथे स्थान पर रहे, जबकि पाकिस्तान के अरशद नदीम 81.49 मीटर के साथ पांचवें स्थान पर रहे. केन्या के जूलियस येगो छठे स्थान पर रहे, उनके बाद पोलैंड के डेविड वेग्नर और अमेरिकी थ्रोअर कर्टिस थॉम्पसन का नंबर रहा.
🇱🇰 RUMESH PATHIRAG WINS THE WORLD ULTIMATE JAVELIN CHAMPIONSHIP! 🏆— The Khel India (@TheKhelIndia) September 14, 2026
- MASSIVE MASSIVE THROW OF 91.09M IN LAST ATTEMPT TO WIN THE TITLE!
DREAM SEASON FOR RUMESH!!! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/ywUdsz9Eo1
पथिरागे के विजयी थ्रो ने दुनिया के बेहतरीन जैवलिन थ्रोअरों में से एक के तौर पर उनकी बढ़ती पहचान को साबित किया और श्रीलंका को इस चैंपियनशिप में एक यादगार गोल्ड मेडल दिलाया. अब जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा के बाद वर्ल्ड में रुमेश पथिरागे का नाम लगातार आगे बढ़ रहा है.
पुरुषों की जैवलिन थ्रो फ़ाइनल - वर्ल्ड अल्टीमेट चैंपियनशिप: टॉप 8
|रैंक
|जैवलिन थ्रोअर
|देश
|सर्वश्रेष्ठ थ्रो
|1
|रूमेश पथिरागे
|श्रीलंका
|91.09 मीटर
|2
|एंडरसन पीटर्स
|ग्रेनाडा
|86.18
|3
|जूलियन वेबर
|जर्मनी
|85.89 मीटर
|4
|केशॉर्न वॉलकॉट
|त्रिनिदाद और टोबैगो
|82.41 मीटर
|5
|अरशद नदीम
|पाकिस्तान
|81.49 मीटर
|6
|जूलियस येगो
|केन्या
|80.23 मीटर
|7
|डेविड वेगनर
|पोलैंड
|77.21 मीटर
|8
|कर्टिस थॉम्पसन
|अमेरिका
|75.80 मीटर
वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज का बेस्ट थ्रो 88.17 मीटर रहा है.
दूसरी ओर वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा का सर्वश्रेष्ठ थ्रो 88.77 मीटर रहा है, जो उन्होंने बुडापेस्ट 2023 के दौरान क्वालीफिकेशन राउंड में फेंका था. वहीं, फाइनल मुकाबलों में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 88.17 मीटर रहा है जिसके साथ उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था
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