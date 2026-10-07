'5 करोड़ की बात गलत, प्रेमानंद महाराज से गहरी आस्था के चलते मिला', विराट कोहली का बयान आया सामने

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा की प्रेमानंद महाराज पर गहरी आस्था है. किंग कोहली पत्नी अनुष्का के साथ प्रेमानंद महाराज के आश्रम पर कई बार जा चुके हैं. लेकिन कोहली का वृंदावन के केलीकुंज आश्रम जाने की यह परंपरा बीते दिनों तब विवादों में घिरी, जब यह आरोप लगाया गया कि विराट कोहली 5 करोड़ रुपए लेकर प्रेमानंद महाराज के आश्रम में गए. दरअसल फलाहारी महाराज दिनेश शर्मा ने यह आरोप लगाया कि कोहली 5 करोड़ रुपए लेकर प्रेमानंद महाराज से मिले. शिष्य रसिक दुलारी की संदिग्ध हालत में हुई मौत के बीच दिनेश शर्मा के इस आरोप ने नई सनसनी मच गई.

5 करोड़ वाले आरोप पर कोहली की टीम ने दिया जवाब



अब इस आरोप पर विराट कोहली की टीम ने प्रतिक्रिया दी है. विराट कोहली के प्रवक्ता की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया, "हम स्पष्ट रूप से यह बताना चाहते हैं कि फलाहारी महाराज दिनेश शर्मा द्वारा विराट कोहली के संबंध में किए गए दावे पूरी तरह से झूठे, निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत हैं. विराट कोहली, प्रेमानंद महाराज जी के प्रति अपनी गहरी आस्था और श्रद्धा के कारण ही उनसे मिलने जाते हैं."

विराट कोहली की टीम ने आगे कहा कि हम इन दावों का कड़ा खंडन करते हैं और मीडिया से आग्रह करते हैं कि वे ऐसे बयानों को रिपोर्ट करने या बढ़ावा देने से पहले पूरी सावधानी बरतें, तथ्यों की जांच करें और जिम्मेदारी से रिपोर्टिंग करें." यदि आप इस बयान से जुड़े विवाद या पृष्ठभूमि के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो मुझे बताएं. मैं इसके बारे में और जानकारी ढूंढ सकता हूं.

विराट कोहली की टीम की ओर से जारी किया गया बयान.

फलाहारी महाराज ने किया था सनसनीखेज दावा



मालूम हो कि एक टीवी चैनल में विराट कोहली को लेकर यह सनसनीखेज दावा किया गया था. चैनल ने फलाहारी महाराज के नाम से चर्चित दिनेश शर्मा के हवाले से यह दावा किया था. दिनेश शर्मा श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष भी हैं. इस दावे में कहा गया था कि प्रॉपर्टी बिल्डर लॉबी और राजस्थान की एक निजी कंपनी ने कोहली को प्रेमानंद महाराज के आश्रम लाने के लिए पांच करोड़ रुपये दिए थे.

कोहली अपनी पत्नी अनुष्का के साथ जनवरी 2023 में पहली बार प्रेमानंद महाराज के आश्रम पर गए थे. हालांकि उसके बाद वो कई बार प्रेमानंद महाराज के आश्रम पर पहुंचे. अब दिनेश शर्मा के हवाले से लगाए गए इस आरोप पर कोहली की टीम की ओर से उनका जवाब दिया गया है.

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