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नीरज चोपड़ा टॉप-5 में, पथिरागे नंबर-3, वर्ल्ड चैंपियनशिप इतिहास में सबसे दूर भाला फेंकने वाले टॉप-10 जैवलिन थ्रोअर

श्रीलंका के रुमेश पाथिरागे जैवलिन थ्रो के हर इवेंट में इतिहास रचते जा रहे हैं. अब उन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप 2026 में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है.

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नीरज चोपड़ा टॉप-5 में, पथिरागे नंबर-3, वर्ल्ड चैंपियनशिप इतिहास में सबसे दूर भाला फेंकने वाले टॉप-10 जैवलिन थ्रोअर
श्रीलंकाई जैवलिन थ्रोअर ने रचा इतिहास

श्रीलंका के रुमेश थरंगा पथिरागे ने बुडापेस्ट में वर्ल्ड एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप 2026 में पुरुषों का जैवलिन थ्रो खिताब जीतकर अपना शानदार सीजन जारी रखा. 23 साल के रुमेश ने ग्रेनाडा के दो बार के वर्ल्ड चैंपियन एंडरसन पीटर्स को आसानी से पीछे छोड़ दिया,  पीटर्स 86.18 मीटर के थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर रहे. जर्मनी के जूलियन वेबर ने 85.89 मीटर के थ्रो के साथ ग्युला जिवोत्जकी नेशनल एथलेटिक्स सेंटर में पोडियममें अपनी जगह बनाई.  शुरुआत में रुमेश थरंगा के लिए चीजें आसान नहीं थीं, उन्होंने 75.89 मीटर के साधारण थ्रो से शुरुआत की, जबकि वेबर ने 84.09 मीटर के थ्रो के साथ शुरुआती बढ़त बना ली थी. दूसरे राउंड में पीटर्स 86.18 मीटर के थ्रो के साथ आगे निकल गए, जबकि वेबर ने सुधार करते हुए 85.89 मीटर और रुमेश ने 85.69 मीटर का थ्रो किया.

श्रीलंकाई जैवलिन थ्रोअर ने आखिरकार तीसरे राउंड में बढ़त हासिल की और 87.11 मीटर के थ्रो के साथ आगे हो गए, इसके बाद चौथे और आखिरी राउंड में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया. उनके 91.09 मीटर के थ्रो ने मुकाबले को उनकी जीत के लिए पक्का कर दिया, जबकि पीटर्स लगभग पांच मीटर पीछे रहकर दूसरे स्थान पर रहे।.

रुमेश ने Olympics.com को बताया, "मेरा पहला थ्रो 75 मीटर की रेंज में था, उसके बाद मैं काफी दबाव में था क्योंकि शुरुआती कुछ थ्रो के बाद कम स्कोर करने वाले खिलाड़ी बाहर हो जाते हैं। आखिरकार, मैं वह ट्रॉफी जीतने में सफल रहा जिसकी मुझे उम्मीद थी. " त्रिनिदाद और टोबैगो के मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन केशोरन वालकॉट 82.41 मीटर के साथ चौथे स्थान पर रहे. वे पाकिस्तान के ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम से आगे रहे, जिनका 81.49 मीटर का थ्रो इस सीज़न का उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था. केन्या के जूलियस येगो (80.23 मीटर), पोलैंड के डेविड वेग्नर (77.21 मीटर) और USA के कर्टिस थॉम्पसन (75.80 मीटर) ने आठ खिलाड़ियों वाले इस मुकाबले को पूरा किया.

वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप इतिहास में कौन है सबसे आगे, नीरज किस नंबर पर

वहीं, रूमेश पथिरागे का 91.09 मीटर का थ्रो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप इतिहास में तीसरा सबसे बेहतरीन थ्रो हैं. इस माले में पहले नंबर पर जान जेलेज्नी  हैं जिन्होंने 2001 में 92.80 मीटर का थ्रो किया था. दूसरे नंबर पर जूलियस येगो हैं जिनके नाम  92.72 मीटर का थ्रो करने का रिकॉर्ड दर्ज है. तीसरे नंबर पर पथिरागे हैं. वहीं, नंबर 4 पर इस मामले में एंड्रियास थोरकिल्ड्सन हैं जिनके नाम 2009 में 90.57 मीटर का थ्रो करने का रिकॉर्ड दर्ज है. भारत के नीरज चोपड़ा ने 2023 में 88.17 मीटर  का थ्रो किया था. नीरज वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप इतिहास में पांचवें नंबर पर है. पाकिस्तान के अरशद नदीम 87.82 मीटर थ्रो के साथ सातवें नंबर पर हैं. 

वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप इतिहास में सबसे दूर भाला फेंकने वाले टॉप-10 जैवलिन थ्रोअर

रैंकजैवलिन थ्रोअरदेशसर्वश्रेष्ठ थ्रो
1जान जेलेज्नी चेक गणराज्य92.80 मीटर (2001)
2जूलियस येगोकेन्या 92.72 मीटर (2015)
3रूमेश पथिरागेश्रीलंका91.09 मीटर
4एंड्रियास थोरकिल्ड्सननॉर्वे90.57 मीटर (2009)
5नीरज चोपड़ाभारत 88.17 मीटर (2023)
6केशॉर्न वॉलकॉट त्रिनिदाद और टोबैगो88.16 मीटर (2025)
7अरशद नदीमपाकिस्तान 87.82 मीटर (2023)
8जाकुब वाडलेज्च चेक गणराज्य86.67 मीटर (2023)
9जूलियन वेबरजर्मनी85.79 मीटर (2023)
10किशोर जेना भारत84.77 मीटर (2023)

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