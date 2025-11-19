विज्ञापन
विशेष लिंक

NDA के नेता चुने जाने के बाद नीतीश का पहला कमेंट, पीएम मोदी के लिए क्या-क्या कहा?

Bihar NDA Legislative meeting: कैबिनेट बैठक से नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को भरोसा दिलाया कि इस बार राज्य की भलाई के लिए और भी ज्यादा काम किया जाएगा. सभी लोग मिलकर काम करेंगे.

Read Time: 3 mins
Share
NDA के नेता चुने जाने के बाद नीतीश का पहला कमेंट, पीएम मोदी के लिए क्या-क्या कहा?
NDA विधायक दल की बैठक में सीएम नीतीश कुमार.
  • नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया है और वे 20 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे.
  • नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल की बैठक में केंद्र सरकार और पीएम मोदी की जमकर तारीफ की.
  • नीतीश ने केंद्र से पूर्ण सहयोग मिलने और बिहार में विकास कार्य और तेजी से करने का संकल्प दोहराया.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
पटना:

बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली जीत के बाद अब नई सरकार बनाने की कवायद शरू हो गई है. नीतीश कुमार 20 नवंबर को 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं. बुधवार को नीतीश कुमार एनडीए विधायक के नेता चुने गए. एनडीए विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि केंद्र की तरफ से पूरा का पूरा सहयोग मिल रहा है. आप सब के सहयोग से कितना ज्यादा काम हो रहा है. सीएम नीतीश ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री कितना घूमते हैं और उनके घूमने से सब जगह से फायदा हो रहा है. साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र के सहयोग से और भी ज्यादा काम बिहार में होने वाला है. बिहार पहले से अच्छा कर रहा है. साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि बिहार अब और भी आगे बढ़ेगा.

ये भी पढ़ें- हवा में दोनों हाथ, चेहरे पर खुशी... नीतीश की ये तस्वीर बता रही है बिहार की सियासी कहानी | Live Updates

ये भी पढ़ें- RJD को औसतन 81 हजार और BJP को 1 लाख वोट, ज्यादा वोट शेयर के बावजूद इसलिए हारे तेजस्वी

विधायक दल की बैठक में RJD पर बरसे नीतीश कुमार

आरजेड पर हमलावर नीतीश कुमार ने कैबिनेट बैठक में पूछा कि पिछली सरकारों ने क्या किया. क्या उन्होंने कुछ भी काम किया था. 2006 में जब जेडीयू आई तब कामकाज करना शुरू किया. उन्होंने कहा कि पहले भले ही कुछ चीजें थीं लेकिन कामकाज नहीं किया गया. बिहार की तरक्की के लिए काम जेडीयू के आने के बाद शुरू हुआ. नीतीश कुमार की बातें सुनकर उनके बगल में बैठे सम्राट चौधरी और विजय चौधरी हंसने लगे.

बिहार में अब और भी ज्यादा काम होगा

कैबिनेट बैठक से नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को भरोसा दिलाया कि इस बार राज्य की भलाई के लिए और भी ज्यादा काम किया जाएगा. सभी लोग मिलकर काम करेंगे. उनका जोश देखकर वहां मौजूद विधायक तालियां बजाने लगे.

PTI फोटो.

PTI फोटो.

एनडीए विधायक दल के नेता चुने गए नीतीश कुमार

पटना विधानसभा के सेंट्रल हॉल में एनडीए विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें सभी नवनिर्वाचित विधायक और कई बड़े नेता शामिल हुए. बैठक में सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया गया. इसके बाद वरिष्ठ नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नेता चुनने पर बधाई दी.

10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार

विधानसभा चुनाव में एनडीए को कुल 202 सीटें मिली हैं. बीजेपी ने 89 सीटों पर जीत दर्ज की. दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार की जनता दल (यूनाइटेड) 85 सीटों के साथ है. वहीं, चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति (आर) ने 19 पर जीत दर्ज की, जो एनडीए में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी और पूरे बिहार में चौथे नंबर की पार्टी रही. हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को पांच और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को चार सीटों पर जीत मिली है. 20 नवंबर को नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ लेंगे. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar CM Nitish Kumar, Nitish Kumar Oath Ceremony, Bihar Nda Legislative Meeting, Nitish Kumar Praise Pm Modi, Bihar Cm Oath Cere
Get App for Better Experience
Install Now