विज्ञापन
विशेष लिंक

बिहार चुनाव से पहले पीएम मोदी की एक और सौगात, गंगा पुल से होगी पटना और बेगूसराय की डायरेक्ट कनेक्टिविटी

ये पुल केवल यातायात का नहीं बल्कि संस्कृति को जोड़ने वाला सेतु भी है. इसके माध्यम से सिमरिया धाम तक पहुंच आसान होगी, ये एक प्रमुख तीर्थस्थल है,

Read Time: 3 mins
Share
बिहार चुनाव से पहले पीएम मोदी की एक और सौगात, गंगा पुल से होगी पटना और बेगूसराय की डायरेक्ट कनेक्टिविटी

22 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी बिहार को एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं. पीएम औंटा (मोकामा) से सिमरिया (बेगूसराय) के बीच बने गंगा पुल के 6 लेन का उद्घाटन करेंगे. ये पुल राष्ट्रीय राजमार्ग-31 का हिस्सा है, जिसकी कुल लम्बाई 1.86 किमी है. इसके उद्घाटन से बिहार में कनेक्टिविटी और यात्रा करने में आसानी होगी. 

Latest and Breaking News on NDTV

नए पुल से कम होगी अतिरिक्त दूरी

अब तक उत्तर और दक्षिण बिहार में वाहनों को पुराने राजेंद्र सेतु से होकर जाना पड़ता था. पुराना होने की वजह से ये पुल अब मरम्मत की स्थिति में है और इसके कारण उस पर भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित है, जिससे वाहनों को 80 से 100 किमी की दूरी ज्यादा तय करनी पड़ती है. नये पुल के बनने से भारी वाहनों की अतिरिक्त दूरी घट जाएगी. इससे न सिर्फ यात्रा में समय बचेगा बल्कि ईंधन की खपत और वाहनों की संचालन लागत में भी कमी आएगी.

स्थानीय अर्थव्यवस्था को फायदा मिलेगा

ये पुल सीधे तौर पर आर्थिक दृष्टि और उद्योग को गति के उद्देश्य से बनाया गया है. उत्तर बिहार के जिले – बेगूसराय, सुपौल, मधुबनी, अररिया और दक्षिण बिहार के जिले – पटना, लखीसराय, नालंदा, नवादा, शेखपुरा के बीच यातायात तेज और सुगम होगा. कम दूरी और बेहतर कनेक्टिविटी से माल परिवहन में तेजी आएगी, जिससे गतिविधियां बढ़ेंगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को फायदा मिलेगा.

Latest and Breaking News on NDTV

संस्कृति को जोड़ने वाला सेतु

ये पुल केवल यातायात का नहीं बल्कि संस्कृति को जोड़ने वाला सेतु भी है. इसके माध्यम से सिमरिया धाम तक पहुंच आसान होगी, ये एक प्रमुख तीर्थस्थल है, जहां प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह 'दिनकर' का जन्म हुआ था. औंटा-सिमरिया गंगा पुल आधुनिक इंजीनियरिंग का एक उदाहरण है. अत्याधुनिक तकनीक से निर्मित ये पुल मजबूती और टिकाऊपन का प्रतीक है. 

इस सेतु की विशेषताएं

• लंबाई: 8.15 किमी
• अनुमानित लागत: ₹1871 करोड़
• स्पैन की संख्या: 18
• परियोजना का दायरा: गंगा नदी पर 6 लेन का पुल, 4 लेन अप्रोच सहित
• नींव विवरण: वृत्ताकार कुआं, गहराई 50 मीटर, व्यास 12 मीटर
• पुल का प्रकार: 6 लेन एक्स्ट्रा डोज्ड ब्रिज
• अप्रोच की लंबाई: 6.285 किमी

Latest and Breaking News on NDTV

'बहुत मुश्किल से बना ये पुल'

एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारी एम.एल.योएटकर ने कहा, "निर्माण के दौरान टीम को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा. ये एक नीची जमीन वाला क्षेत्र है, जहां हर साल बाढ़ आती है. बाढ़ के कारण हर साल केवल 7 से 8 महीने ही निर्माण कार्य संभव हो पाता है. यही बाढ़ स्थानीय लोगों की जिंदगी भी मुश्किल बना देती है और उनके आवागमन को सीमित करती है. लेकिन, अब ये पुल लोगों के लिए राहत लेकर आएगा.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aunta-Simaria Bridge, Bihar Six-Lane Bridge, Ganga River Six-Lane Bridge, Mokama Six-Lane Bridge, Begusarai Six-Lane Bridge
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com