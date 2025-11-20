VIDEO: पीएम मोदी ने फिर लहराया गमछा, गांधी मैदान में नीतीश के शपथ ग्रहण में दिखा देसी अंदाज

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को 11.30 बजे 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार की ओर पीएम मोदी बढ़े और उन्हें बधाई दी. वहीं नीतीश काफी देर तक पीएम मोदी का हाथ पकड़कर उन्हें धन्यवाद देते रहे. शपथ ग्रहण समारोह 30 मिनट ही चला. समारोह खत्म होते ही पीएम मोदी ने अपना देसी स्टाइल दिखाया और गमछा लहराया. वो करीब 30 सेकेंड तक गमछा लहराते रहे. जनता उनका ये अंदाज देखकर जोश में दिखी और हाथ में जो भी आया, उसे लहराते हुए अपना समर्थन दिखाया.

बीजेपी, जेडीयू और अन्य सहयोगी दलों के गठबंधन एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव में 202 सीटें जीती थीं. जबकि महागठबंधन 35 सीटों पर सिमट गया था. इसके बाद दिल्ली मुख्यालय में विजय समारोह के दौरान भी उन्हें देसी अंदाज में गमछा लहराया था.

जब पीएम मोदी ने मंच से गमछा लहराया तो साथ खड़े सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, नीतीश कुमार आदि ताली बजाकर उनका स्वागत करते नजर आए. वहीं जनता भी पीएम मोदी के इस रुख से जोश में आ गई. जिसके पास गमछा था, झंडा था या शाल, उसने वही लहराना शुरू कर दिया.

समारोह के आखिरी में नीतीश कुमार फिर से पीएम मोदी की ओर बढ़े. उन्होंने पीएम मोदी का हाथ पकड़ते हुए उसे ऊपर उठाया और केंद्र और राज्य में ये जुगलबंदी आगे भी जारी रहने का संकेत दिया. पीएम मोदी ने जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए सिर झुकाया और विनम्रता से उन्हें प्रणाम किया.