पीएम मोदी ने शाह और नड्डा के साथ की अहम बैठक, बिहार में 20 नवंबर को हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह

बिहार चुनाव में प्रचंड जीत के बाद अब NDA के घटक दलों में राज्य की नई सरकार बनाने को लेकर मंथन का दौर जारी है. पीएम मोदी ने रविवार को इसे लेकर अपने आवास पर गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपीड नड्डा के साथ एक अहम बैठक की है. सूत्रों के अनुसार इस बैठक में 20 नवंबर को बिहार में शपथ ग्रहण समारोह कराने की बात हुई है. ऐसे में इस बात की संभावना काफी अधिक है कि बिहार की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 20 नवंबर को ही आयोजित किया जाए.

आपको बता दें कि पीएम मोदी के आवास पर हुई इस बैठक के बाद ही पटना में नई सरकार के शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां शुरू होती दिख रही हैं. कहा जा रहा है कि 17 से लेकर 20 नवंबर तक चार दिनों के लिए गांधी मैदान को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है. इस दौरान किसी भी आम इंसान को गांधी मैदान में प्रवेश की इजाजत नहीं होगी.

बिहार चुनाव में एनडीए ने 243 में से 202 सीटें जीतकर धमाकेदार वापसी की है. चुनाव सम्पन्न होने के बाद अब नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. इसको लेकर एनडीए के घटक दल बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी (आर), हम (HAM) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के बीच बैठकों का दौर जारी है. नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं.

गौरतलब है कि बीजेपी 89 सीटें जीतकर इस बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी. वहीं जेडीयू ने भी 85 सीटें जीती हैं, जबकि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को 19 सीट मिलीं. इधर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी राजद को सिर्फ 25 सीटें ही मिल सकी. वहीं कांग्रेस मात्र 6 सीट पर सिमट गई.