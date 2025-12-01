पल्लू से पोछती सक्षम की तस्वीर.. दिल में दर्द का तूफान.. आंचल का ये वीडियो रुला देगा 

उसकी आंखों में तो अब बहाने के लिए आंसू भी नहीं बचे हैं. रोने के लिए आवाज भी नहीं बची. गम का ऐसा पहाड़ जिसके सामने हिमालय भी बौना पड़ जाएगा. सक्षम की तस्वीर को हाथ से साफ करती आंचल शायद उससे कुछ बात करना चाहती है. उससे कहना चाहती है कि जालिम जमाने के कारण वो एक तो न हो सके लेकिन उसकी यादों को संजोकर रखेगी.

तस्वीर पर चढ़ी माला को देख आंचल के मन टीस भला कौन समझ सकता है. पास खड़ी एक महिला से शायद आंचल यही पूछ रही होगी कि मेरा सक्षम ठीक तो होगा न? अपने पल्लू से सक्षम की तस्वीर को साफ करते हुए उसकी दिल के निकलने वाली आह को कौन समझेगा. वो जालिम भाई और बाप जिसने अपनी बहन के प्यार को केवल इसलिए मार दिया कि वो उसकी जाति का नहीं था.

पल्लू से फोटो पोछती आंचल… दर्द से टूटा दिल और सवालों से भरी आंखें, सक्षम की तस्वीर के सामने बिखरी आंचल की ये पल-भर की खामोशी भी दर्द का तूफ़ान बन जाती है, भाई और पिता की बेरहमी से टूटे प्रेम की कहानी अब सिर्फ… pic.twitter.com/yqq6WNWNYB — NDTV India (@ndtvindia) December 1, 2025

हाय रे जालिम जमाना. क्या आज के समय में एक लड़की अपनी पसंद से शादी नहीं कर सकती? क्या उसे प्रेम करने का अधिकार नहीं है? क्या वो अपने भाई-बाप की मर्जी से जीने की आजादी नहीं रखती? आखिर क्यों एक मासूम को जिंदगी भर का दर्द दे दिया...रोती-बिलखती आंचल इस गम को कैसे बर्दाश्त करेगी.

अपने प्यार की तस्वीर को साफ करते हुए आंचल जार-जार रो रही होगी. पूरा जमाना आज जिसे श्रद्धांजलि दे रहा है उसके लिए तो शायद आंचल तैयार ही नहीं थी. तभी तो तस्वीर को बार-बार साफ कर रही है, शायद इस उम्मीद में कि कोई चमत्कार हो जाए और सक्षम उसके सामने आ जाए!

क्या आज के जमाने में प्यार करना गुनाह है? नांदेड़ की आंचल अपने सक्षम से मन ही मन यही पूछ रही होगी. सक्षम को भी रिश्तों पर भरोसा करने की सजा मिली. उस नादान को क्या मालूम था जिस आंचल के पिता के साथ वो डांस कर रहा है, दरअसल वो एक साजिश का हिस्सा है, एक ऐसी साजिश जिसकी कल्पना आंचल ने भी नहीं की होगी. आंचल के भाई-बाप ने जो गुनाह किया उसकी सजा तो कानून देगा लेकिन बेचारी आंचल के बारे में तो किसी ने सोचा ही नहीं.. बार-बार अपने आंचल से सक्षम की तस्वीर को पोछती आंचल के दर्द को कौन समझेगा?

