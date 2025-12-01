'मैं अपने सक्षम के घर बेटा बनकर रहूंगी' ब्वॉयफ्रेंड की लाश से शादी करने वाली आंचल ने बताया दिल का हर दर्द

प्यार किया था… बस इतनी सी बात थी. लेकिन उसी प्यार को नापाक मानने वाली सोच ने सक्षम की सांसें छीन लीं. तीन साल की मोहब्बत एक रात में लहूलुहान कर दी गई. जिस लड़के के साथ सात जन्मों के सपने देखे थे, उसी के शव के साथ लड़की को सात फेरे लेने पड़े, क्योंकि उसका सक्षम अब इस दुनिया में नहीं रहा. यह कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी का अंत नहीं, बल्कि उस जहरीली मानसिकता की शुरुआत है, जो आज भी जाति, इज्जत और समाज के नाम पर प्यार की हत्या कर देती है.

मामला महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर के जूना घाट (जूना गंज) का है, जहां आंचल नाम की लड़की के परिजनों ने अपनी बेटी के प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया. बेटी का गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने दूसरी जाति के लड़के से प्रेम किया. आंचल के घर वाले इस प्रेम के इतना खिलाफ थे किए आंचल के पिता-भाई ने सक्षम की हत्या कर दी. दोनों ने पहले सक्षम को बेरहमी से पीटा, फिर सिर में गोली मारी दी. इतना ही नहीं बाद में उसके सिर को पत्थर से कुचल दिया.

आंचल ने अपने प्रेम की दर्दभरी दास्तां NDTV के साथ साझा की है. आंचल ने बताया,

'हमने साथ जीने-मरने के सपने देखे थे…मैं सक्षम की विधवा नहीं, उसकी दुल्हन हूं. मैं और सक्षम 3 साल से एक-दूसरे को जानते थे, प्यार करते थे. हमने साथ रहने, घर बसाने के सपने देखे थे. मुझे जरा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि उसे मार दिया जाएगा.

बेरहमी से हुई थी सक्षम की हत्या, लाश देख पुलिस भी दंग

सक्षम की हत्या इतनी निर्मम थी कि पुलिस भी घटनास्थल देखकर दंग रह गई. नांदेड शहर के मिलिंद नगर इलाके की यह घटना गुरुवार शाम इतवारा पुलिस थाना क्षेत्र में हुई थी. सक्षम की हत्या मामले की जानकारी होने पर आंचल उसके घर गई और प्रेमी की शव के साथ शादी कर ली.

'27 नवंबर की वो खौफनाक रात'

आंचल ने बताया कि 27 नवंबर की रात 11 से 12 बजे के बीच मेरा छोटा भाई हीमेश मुझे पुलिस स्टेशन ले गया. वह मुझ पर दबाव डाल रहा था कि सक्षम के खिलाफ केस कर दो. मैंने साफ मना कर दिया. इससे वो बहुत गुस्सा हो गया. फिर वहां मौजूद दो पुलिस वालों ने मेरे भाई से कहा, ‘जिस लड़के ने तेरी बहन को फंसाया है, उसे तू क्यों नहीं मार डालता? मार के हमारे पास आ जा, हम देख लेंगे. मेरे भाई ने कहा- ठीक है, आज रात तक मैं उसको मारकर यहीं आ जाऊंगा.

आंचल ने बताया, हमने सोचा भी नहीं था कि वो सच में ऐसा कर देगा. हमारी जाति अलग थी, इसी वजह से सक्षम को इतनी बेरहमी से मारा गया. परिवार के कुछ लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन मेरी आंटी, अंकल और दादी जी पूरे साथ थे. सक्षम की मौत के बाद आंचल ने न्याय की मांग की है. उसने कहा, 'जिन लोगों ने सक्षम को इतनी क्रूरता से मारा है, उन्हें भी वैसी ही मौत मिलनी चाहिए. कानून को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए.

'सक्षम के मां-बाप की सेवा करूंगी'

आंचल ने कहा कि अब मैं सक्षम के मम्मी-पापा के साथ रहूंगी. मैं उनका बेटा बनकर उनकी सेवा करूंगी. सक्षम ने जो सपने मेरे साथ देखे थे, मैं उन्हें पूरा करूंगी. बता दें कि सक्षम के शव के साथ फेरे लेते वक्त लड़की ने कहा था, 'मैं विधवा नहीं, सक्षम की दुल्हन हूं. मौत भी हमें जुदा नहीं कर सकती.