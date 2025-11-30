शव से कर ली शादी, लाश के पास बैठकर लगाई हल्दी, मंगलसूत्र पहनकर भरी मांग, जानें पूरा मामला

महाराष्ट्र के नांदेड में ऑनर किलिंग की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. जहां पर एक लड़की के भाई और पिता ने बेटी के प्रेमी की बेरहमी से हत्या कर दी. जानकारी के अनुसार जब आंचल के भाई और पिता को पता चला ही आंचल एक अलग जाति के लड़के सक्षम ताटे से शादी करने जा रही है. उनसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई. दोनों ने पहले सक्षम को बेरहमी से पीटा, फिर सिर में गोली मारी दी. इतना ही नहीं बाद में उसके सिर को पत्थर से कुचल दिया. हत्या इतनी निर्मम थी कि पुलिस भी घटनास्थल देखकर दंग रह गई. नांदेड शहर के मिलिंद नगर इलाके की यह घटना गुरुवार शाम इतवारा पुलिस थाना क्षेत्र में हुई थी.

वहीं सक्षम की हत्या के बाद आंचल उसके घर पहुंची. अंतिम संस्कार से पहले उसने सक्षम के शव के साथ खुद को हल्दी लगाई और उसके माथे पर सिंदूर लगाया और शादी कर ली. साथ ही सक्षम के घर में रहने का फैसला किया.

पिछले तीन वर्ष से सक्षम और आंचल एक-दूसरे से प्रेम करते थे. सक्षम, आंचल के भाई का दोस्त था और घर पर आने-जाने से दोनों करीब आए थे. भाई को इस रिश्ते की भनक लगी, जिसके बाद उन्होंने विरोध शुरू कर दिया. क्योंकि सक्षम दूसरी जाति से था. परिवार ने काफी धमकियां दीं, पर आंचल ने नहीं सुनी.

पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया

आंचल ने अपने प्रेमी के हत्यारों को फांसी की सज़ा देने की मांग की है. आंचल ने कहा, "मेरे सक्षम ने मेरा प्यार जीत लिया, मरकर भी वह जीत गया, मेरे पिता-भाई हार गए." . पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है.