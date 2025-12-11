रवि किशन का बेटा है इतना हैंडसम, चश्मे वाला लुक देख सोशल मीडिया यूजर्स बोले भोजपुरी हैरी पॉटर

भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार और बॉलीवुड एक्टर रवि किशन इन दिनों अपने बेटे सक्षम शुक्ला की वजह से चर्चा में हैं. हाल ही में एक इवेंट में पापा और बेटा साथ नजर आए, जहां सक्षम का सिंपल लुक और स्माइल लोगों को काफी पसंद आ रही है. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रही हैं. सक्षम को देखकर कई यूजर्स उनका कम्पैरिजन मशहूर किरदार हैरी पॉटर से कर रहे हैं. कमेंट्स में लोग लिख रहे हैं कि वे ‘भोजपुरी का हैरी पॉटर' लग रहे हैं, जबकि कुछ ने उनकी स्मार्टनेस और हैंडसम लुक की तारीफ की. एक यूजर ने कहा कि जैसे पिता, वैसे बेटे.

रवि किशन की निजी जिंदगी की बात करें तो उनकी लव स्टोरी बेहद दिलचस्प है. उन्होंने 11वीं क्लास में प्रीति शुक्ला से पहली नजर में प्यार हो गया था. संघर्ष के दिनों में प्रीति ने उनका पूरा साथ दिया. दोनों ने 1993 में शादी रचा ली.

इस कपल के चार बच्चे हैं - तीन बेटियां रीवा, तनिष्का, इशिता और एक बेटा सक्षम. बड़ी बेटी रीवा ने फिल्म ‘सब कुशल मंगल' से डेब्यू किया है, जबकि सबसे छोटी इशिता ने रक्षा बलों में करियर चुना है. सक्षम पढ़ाई में अव्वल हैं और अभी स्पॉटलाइट से दूर अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे हैं. सक्षम की ये वायरल झलकियां फैंस को खूब पसंद आ रही हैं और तारीफों का दौर भी चल रहा है. वहीं रवि किशन के प्रोफेशनल फ्रंट पर बात करें तो उन्हें आखिरी बार अजय देवगन के लीड रोल वाली सन ऑफ सरदार-2 में नजर आए थे.