Ravi Kishan के बेटे ने तोड़ दिया लुक और पर्सनैलिटी में पापा का रिकॉर्ड, रफ- एंड टफ लुक देख आप भी कहेंगे - अगला स्टार...

रवि किशन के बेटे बहुत बड़े हो चुके हैं और पिता की तरह हैंडसम भी लग रहे हैं. रवि किशन एक इवेंट में अपने बेटे को लेकर पहुंचे थे और वहां उन्हें कैमरों ने घेर लिया और बाप-बेटे की जमकर तस्वीरें निकाली.  

Ravi Kishan के बेटे ने तोड़ दिया लुक और पर्सनैलिटी में पापा का रिकॉर्ड
Ravi Kishan Son Saksham Shukla Photo : भोजपुरी से लेकर बॉलीवुड में धमाल मचा रहे एक्टर रवि किशन चार बच्चों के पिता हैं. साल 1993 में उन्होंने प्रीति से शादी रचाई थी और इस शादी से उन्हें चार बच्चे हुए, जिसमें तीन बेटियां और एक बेटा शामिल हैं. रवि के चारों बच्चे बड़े हो चुके हैं और अब रवि अपने इकलौते बेटे के साथ लाइमलाइट में आए हैं. रवि किशन के बेटे बहुत बड़े हो चुके हैं और पिता की तरह हैंडसम भी लग रहे हैं. रवि किशन एक इवेंट में अपने बेटे को लेकर पहुंचे थे और वहां उन्हें कैमरों ने घेर लिया और बाप-बेटे की जमकर तस्वीरें निकाली.  

इतना बड़ा हो गया रवि किशन का बेटा

रवि किशन के बेटे का नाम सक्षम शुक्ला है. बाप-बेटे को एक इवेंट में साथ में देखा गया, जहां सक्षम ऑल ब्लैक लुक में बेहद हैंडसम दिख रहे थे. वहीं, किशन बेज और लाइट पिंक कंट्रास्ट कॉस्ट्यूम में नजर आए. बात करें रवि किशन की तीनों बेटियां कि वो अलग-अलग फील्ड में काम कर रही हैं. इसमें उनकी सबसे बड़ी बेटी ईशिता फौज में है और वह एक बेहतरीन स्नाइपर शूटर भी हैं. दूसरी बेटी तनिष्का शेयर मार्केट की पढ़ाई कर रही है. तीसरी बेटी रीवा को एक्टिंग का शौक है और वह थिएटर करती है. वहीं, रवि किशन का बेटा सक्षम पढ़ाई में तेज है और एक्टर की मानें तो वह परीक्षा में 99 फीसदी नंबर लाता है. अब सक्षम को देखने के बाद यूजर्स क्या कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं.

बेटे को बताया हैरी पॉटर

इस वीडियो को देखने के बाद ज्यादातर यूजर्स ने रवि किशन के बेटे के हाव-भाव देखकर उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है. हालांकि, कुछ ऐसे भी यूजर्स हैं, जो रवि किशन के बेटे को क्यूट बता रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है, 'ये तो भोजपुरी का हैरी पॉटर लग रहा है'. दूसरा लिखता है, 'मुझे लगा यह रवि किशन की बेटी है'. तीसरे यूजर ने लिखा है, 'सारे एक्टर अपने बेटे को धीरे-धीरे सामने ला रहे हैं. एक और लिखता है, 'यह स्टार लोगों के बच्चे अजीब क्यों होते हैं?. कमेंट बॉक्स रवि किशन के बेटे के लिए तरह-तरह की प्रतिक्रिया से भर चुका है. रवि किशन के वर्कफ्रंट की बात करें तो वह इन दिनों धनुष और कृति सेनन स्टारर फिल्म 'तेरे इश्क में' मे नजर आ रहे हैं, जो बीती 28 नवंबर को रिलीज हुई है.


 

