मेरे सक्षम ने मेरा प्यार जीत लिया.. आंचल को प्यार करने की ऐसी सजा, आखिर इस बेटी का गुनाह क्या था?

आंचल का आखिर गुनाह क्या था? उसने एक लड़के से प्यार किया था, उसके साथ घर बसाना चाहती थी. लेकिन उसके भाई और पिता को अपनी बेटी की इतनी सी चाहत मंजूर नहीं थी. आंचल अपने सपनों के आंचल में प्यार के वो फूल की खुशबू फैलाने के ख्वाब बुन रही थी लेकिन उसके जीवन में उसके अपने ही विलेन बनकर आ गए. आंचल के सारे सपनों को उसके अपनों ने ही कुचल दिया. क्या-क्या ख्वाब उसने देखे थे लेकिन अब वो आंसुओं के सैलाब में धुल गए.

अलग जाति से था लड़का, लड़की के घरवालों ने की हत्या

दूसरी जाति के लड़के से प्यार करने की उसे इतनी बड़ी सजा मिलेगी, आंचल ने कभी सोचा तक नहीं होगा. आंचल ने अपनी जाति से अलग सक्षम ताटे से शादी करने का फैसला किया था. पर उसके भाई और पिता को यह कतई मंजूर नहीं था. वो अपनी बेटी के फैसले के लिए तैयार नहीं थे. उन्हें आंचल का फैसला अपनी इज्जत के खिलाफ लग रहा था. आज जब दुनिया मंगल तक पहुंच चुकी है तब भी ऐसी सोच! आंचल के भाई और पिता ने उसके अपने सक्षम को बेरहमी के मार दिया. इस हॉरर किलिंग से पूरे इलाके में सनसनी मच गई. क्या प्यार करने की ऐसी खौफनाक सजा मिलेगी?

लड़के के सिर में मारी गोली फिर पत्थर से सिर कुचला

आंचल के सारे ख्वाब उसके भाई और पिता ने धुल दिए. महाराष्ट्र के नांदेड़ इलाके की इस घटना ने सबको हिलाकर रख दिया है. आंचल के भाई और पिता ने सक्षम को पहले बेरहमी से पीटा और फिर सिर में गोली मार दी. यहीं से उनका जी नहीं भरा तो उसके सिर को पत्थर से बुरी तरह कुचल गया. उन्हें जरा भी अपनी बेटी का ख्याल नहीं आया.

लड़की ने प्रेमी के शव के साथ लगाई हल्दी और सिंदूर

पर, आंचल ने अपना प्यार खोने के बाद एक ऐसा फैसला किया जिसे देख-सुन सब चौंक गए. अपने प्रेमी सक्षम की हत्या के बाद वो उसके घर पहुंचती है. अंतिम संस्कार से पहले उसने सक्षम के शव के साथ खुद को हल्दी लगाई और माथे पर सिंदूर भी लगाया. वो सक्षम का दुल्हन बनी और उसी के घर में रहने का फैसला किया. तीन से साल सक्षम और आंचल एक-दूसरे को प्रेम करते थे. सक्षम आंचल के भाई का ही दोस्त था. घर पर आने-जाने से दोनों करीब आए थे. जैसे ही आंचल के भाई को इसकी भनक लगी उसने इसका विरोध शुरू कर दिया. सक्षम दूसरी जाति का था और आंचल ने सच्चा प्यार किया था और उनसे किसी की नहीं सुनी.

लड़की ने घरवालों के लिए की फांसी की मांग

अपने सक्षम को खोने के बाद आंचल अब इस हत्या का बदला चाहती है. उसने साफ कहा उसके सक्षम के हत्यारों को फांसी की सजा मिले. पुलिस ने भी इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में मामला दर्ज किया है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया है.