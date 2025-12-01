विज्ञापन
महीनों से बन रहा था सक्षम को मारने का प्लान? भरोसा जीतने के लिए बढ़ाई नजदीकी, नए वीडियो से उठ रहे सवाल

सक्षम की हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपियों की सोमवार को कोर्ट में पेशी हुई. एक नाबालिग (भाई) को छोड़कर चार आरोपियों को तीन दिन की पुलिस हिरासत भेज दिया गया है. वहीं मां को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है.

  • नांदेड़ में बेटी आंचल के पिता और भाई ने प्रेमी सक्षम की हत्या की साजिश रचकर उसे धोखे से करीब लाया था
  • 14 अप्रैल को आंबेडकर जयंती पर सक्षम और आंचल के पिता के साथ डांस करते हुए एक वीडियो सामने आया है
  • सक्षम की हत्या में आठ आरोपी शामिल हैं, जिनमें से छह को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है
नांदेड़:

महाराष्ट्र के नांदेड़ में बेटी के प्रेमी सक्षम की हत्या मामले में नए-नए खुलासे हो रहे हैं. अब एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें बेटी आंचक के पिता सक्षम के साथ नाचते दिख रहे हैं. सक्षम के दोस्तों ने कंधे पर बिठाकर हत्या के आरोपी पिता के साथ डांस किया था.

बताया जाता है कि आंचल के पिता और भाई ने हत्या से पहले मृतक का भरोसा जीतने के लिए साजिश के तहत उससे नजदीकी बढ़ाई थी. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या महीनों से सक्षम की हत्या की साजिश रची जा रही थी?

वीडियो 14 अप्रैल 2025, अंबेडकर जयंती का बताया जा रहा है. इस वीडियो में सक्षम भी अपनी प्रेमिका के पिता के साथ नाचता दिख रहा है. वीडियो में आंचल भी साथ में डांस करती दिख रही है.

मृतक सक्षम का आज जन्मदिन है. उसके दोस्तों ने उसे याद करते हुए एनडीटीवी से कहा, “आरोपी भाई ने साजिश के तहत सक्षम से दोस्ती की और फिर उसकी हत्या कर दी.”

नांदेड़ ऑनर किलिंग मामले में आठ आरोपी बनाए गए हैं. इनमें से अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

  1. गजानन बालाजी मामीडवार, लड़की का पिता
  2. साहिल गजानन मामीडवार, लड़की का बड़ा भाई
  3. 17 साल का नाबालिग छोटा भाई
  4. सोमेश सुभाष, संबंधी/सहयोगी
  5. वेदात अशोक कुंदेकर, संबंधी/सहयोगी
  6. जयश्री मामीडवार, माता
  7. चेतन बालाजी मामीडवार, चचेरा भाई
  8. अज्ञात व्यक्ति

गिरफ्तार आरोपियों की सोमवार को कोर्ट में पेशी हुई. एक नाबालिग (भाई) को छोड़कर चार आरोपियों को तीन दिन की पुलिस हिरासत भेज दिया गया है. वहीं मां को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है.

गौरतलब है कि अंतरजातीय प्रेम संबंधों से गुस्साए लड़की आंचल के परिजनों ने कथित तौर पर उसके प्रेमी सक्षम की हत्या कर दी. प्रेमी की हत्या के बाद आंचल ने उसके नाम का सिंदूर लगाया और उसके घर में अपना पूरा जीवन बिताने की कसम खाई.

मृतक का पूरा नाम सक्षम टेट था, वो सिर्फ 20 साल का था. आरोप है कि लड़की के परिवार ने जातिगत मतभेदों के चलते उसको बुरी तरह पीटा, उसका सिर पत्थर से कुचल दिया, और फिर गोली मार दी.

जानकारी के अनुसार, सक्षम अक्सर आंचल के भाइयों से मिलने उसके घर आता था. उसके बार-बार घर आने-जाने के दौरान दोनों के बीच प्यार हो गया. हालांकि, जातिगत मतभेद ने उनके प्यार में खलल डाल दिया और आंचल के परिवार ने उस पर युवक के साथ अपने तीन साल पुराने रिश्ते को तोड़ने का दबाव बनाना शुरू कर दिया.

ये भी पढ़ें: मेरे सक्षम ने मेरा प्यार जीत लिया.. आंचल को प्यार करने की ऐसी सजा, आखिर इस बेटी का गुनाह क्या था?

कई धमकियों और विपरीत परिस्थितियों में भी आंचल ने युवक का साथ नहीं छोड़ा और अपने प्यार पर अड़ी रही. हालात तब बिगड़ गए जब आंचल के परिवार को पता चला कि वह युवक से शादी करने की योजना बना रही है. गुरुवार को आंचल के पिता और भाइयों ने युवक की पिटाई की और गोली मारकर हत्या कर दी.

आंचल ने जीवन भर पत्नी के रूप में सक्षम के घर में रहने का फैसला किया

युवक के अंतिम संस्कार के दौरान आंचल उनके घर पहुंची, उनके शरीर पर हल्दी और माथे पर सिंदूर लगाया. इसके बाद उसने जीवन भर पत्नी के रूप में युवक के घर में रहने का फैसला किया. उसने कहा कि सक्षम की मौत के बावजूद हमारा प्यार जीत गया और मेरे पिता और भाई हार गए. शव के साथ अपनी शादी का कारण बताते हुए उसने कहा कि भले ही सक्षम नहीं रहा, लेकिन उनका प्यार अभी भी जिंदा है.

पुलिस ने हत्या के सिलसिले में मामला दर्ज कर छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है.

ये भी पढ़ें: 'मैं अपने सक्षम के घर बेटा बनकर रहूंगी' ब्वॉयफ्रेंड की लाश से शादी करने वाली आंचल ने बताया दिल का हर दर्द

