Karwa Chauth 2025 : पूरे देश में आज करवा चौथ की धूम है. त्योहार के कारण बाजारों और मॉल्स में जबरदस्त भीड़ है, जहां महिलाओं में खरीदारी का गजब का उत्साह दिख रहा है. यह जोश उन सेलिब्रिटी नवविवाहितों में भी है, जिनके लिए यह उनका पहला करवा चौथ है.
इस शुभ दिन पर, महिलाएं दुल्हन के रूप में तैयार होती हैं. वे सुहाग की सामग्री-जैसे लाल साड़ी, सिंदूर, चूड़ियां और गहने हनकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं. इस व्रत की तैयारियां कई दिन पहले से ही शुरू कर दी जाती हैं.
|शहर
|चांद दिखने का वक्त (PM)
|दिल्ली
|8:13
|मुंबई
|8:55
|कोलकाता
|7:42
|चेन्नई
|8:38
|देहरादून
|8:05
|चंडीगढ़
|8:09
|जयपुर
|8:23
|पटना
|7:48
|जम्मू
|8:11
|गांधीनगर
|8:46
|अहमदाबाद
|8:47
|शिमला
|8:06
|भोपाल
|8:26
|लखनऊ
|8:02
|कानपुर
|8:06
|गोरखपुर
|7:52
|प्रयागराज
|8:02
|नोएडा
|8:12
|गुरुग्राम
|8:14
|हरिद्वार
|8:05
|इंदौर
|8:34
|भुवनेश्वर
|7:58
|रायपुर
|8:01
बादलों में तो नहीं छिप जाएगा करवा चौथ का चांद, कहां-कहां बारिश के संकेत, जानें दिल्ली से लेकर बिहार तक की मौसम | IMD Forecast Cold Wave in North Rain Alert for South and Northeast India
दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी यूपी में हवा का तापमान लगातार गिर रहा है. दिन में हल्की धूप है लेकिन सुबह और शाम ठिठुरन बढ़ गई है. मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3-4 दिनों में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है.
करवा चौथ: दिल्ली एनसीआर में आज किस समय दिखेगा चांद, नोट कर लें टाइम | delhi main chand kab niklega Delhi Moon Rising Time karwa chauth puja vidhi
करवा चौथ का व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं. सुहागिन महिलाएं सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक निर्जला व्रत रखती हैं. चंद्रमा के दर्शन होने पर चंद्रदेव की पूजा व अर्घ्य अर्पित करते हुए अपने पति के हाथों से पानी पीकर व्रत तोड़ती हैं.