Karwa Chauth 2025 : पूरे देश में आज करवा चौथ की धूम है. त्योहार के कारण बाजारों और मॉल्स में जबरदस्त भीड़ है, जहां महिलाओं में खरीदारी का गजब का उत्साह दिख रहा है. यह जोश उन सेलिब्रिटी नवविवाहितों में भी है, जिनके लिए यह उनका पहला करवा चौथ है.

इस शुभ दिन पर, महिलाएं दुल्हन के रूप में तैयार होती हैं. वे सुहाग की सामग्री-जैसे लाल साड़ी, सिंदूर, चूड़ियां और गहने हनकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं. इस व्रत की तैयारियां कई दिन पहले से ही शुरू कर दी जाती हैं.

शहरचांद दिखने का वक्त (PM)
दिल्ली 8:13
मुंबई8:55
कोलकाता7:42
चेन्नई8:38
देहरादून8:05
चंडीगढ़8:09
जयपुर8:23
पटना7:48
जम्मू8:11
गांधीनगर8:46
अहमदाबाद8:47
शिमला8:06
भोपाल8:26
लखनऊ8:02
कानपुर8:06
गोरखपुर7:52
प्रयागराज8:02
नोएडा8:12
गुरुग्राम8:14
हरिद्वार8:05
इंदौर8:34
भुवनेश्वर7:58
रायपुर8:01
Oct 10, 2025 07:14 (IST)
दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी यूपी में हवा का तापमान लगातार गिर रहा है. दिन में हल्की धूप है लेकिन सुबह और शाम ठिठुरन बढ़ गई है.  मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3-4 दिनों में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है.

Oct 10, 2025 07:12 (IST)
करवा चौथ का व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं. सुहागिन महिलाएं सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक निर्जला व्रत रखती हैं. चंद्रमा के दर्शन होने पर चंद्रदेव की पूजा व अर्घ्य अर्पित करते हुए अपने पति के हाथों से पानी पीकर व्रत तोड़ती हैं.

