Karwa Chauth 2025 : पूरे देश में आज करवा चौथ की धूम है. त्योहार के कारण बाजारों और मॉल्स में जबरदस्त भीड़ है, जहां महिलाओं में खरीदारी का गजब का उत्साह दिख रहा है. यह जोश उन सेलिब्रिटी नवविवाहितों में भी है, जिनके लिए यह उनका पहला करवा चौथ है.

इस शुभ दिन पर, महिलाएं दुल्हन के रूप में तैयार होती हैं. वे सुहाग की सामग्री-जैसे लाल साड़ी, सिंदूर, चूड़ियां और गहने हनकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं. इस व्रत की तैयारियां कई दिन पहले से ही शुरू कर दी जाती हैं.