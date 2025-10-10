बादलों में तो नहीं छिप जाएगा करवा चौथ का चांद, कहां बारिश के संकेत, जानें दिल्ली से लेकर बिहार तक का मौसम

अक्टूबर का महीना आधा बीत चुका है, लेकिन मौसम का मूड अभी भी पूरी तरह तय नहीं हुआ है। एक तरफ उत्तर भारत में ठंड ने दस्तक दे दी है. सुबह-शाम की ठंडी हवाएं अब सर्दियों का संकेत दे रही हैं. वहीं, दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में मॉनसून अभी भी पूरी तरह विदा नहीं हुआ है. मौसम विभाग (IMD) की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में देश के अलग-अलग हिस्सों में एक साथ दो तस्वीरें दिखेंगी. उत्तर में तापमान गिरेगा, जबकि दक्षिण भारत में गरज-चमक के साथ बारिश का दौर जारी रहेगा.

दिल्ली से लेकर पंजाब तक के आसमान में हल्के बादल और धूप-छांव का खेल चल रहा है. उधर, बेंगलुरु, चेन्नई और कोच्चि जैसे शहरों में आज भी बारिश की आशंका है. असम, नागालैंड और मेघालय में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

उत्तर भारत: सर्द हवाओं की एंट्री

दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी यूपी में हवा का तापमान लगातार गिर रहा है. दिन में हल्की धूप है लेकिन सुबह और शाम ठिठुरन बढ़ गई है. मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3-4 दिनों में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. राजस्थान और पंजाब के कुछ इलाकों में पारा और नीचे जाएगा.

IMD का कहना है कि अब पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) कमजोर हो रहा है, जिससे बारिश की संभावना फिलहाल कम है. लेकिन हवा में ठंडक बढ़ने और नमी घटने से प्रदूषण स्तर में हल्की गिरावट दर्ज की गई है.

दक्षिण भारत में बारिश की आशंका

तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में आज भी बारिश का सिलसिला जारी है. बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई में गरज-चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है. IMD ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती परिसंचरण (Cyclonic Circulation) से दक्षिण भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश के हालात बन सकते हैं.

असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर में भी हल्की बारिश हो सकती है. बंगाल और ओडिशा में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन मौसम के साफ़ होने की संभावना अगले हफ्ते से है. बिहार में आसमान साफ़ रहेगा, जिससे दिन में हल्की गर्मी और रात में ठंड का एहसास लोगों को हे सकता है.

मध्य भारत में सामान्य रहेगा मौसम

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ज्यादातर हिस्सों में मौसम सामान्य है रहने की संभावना है. भोपाल, रायपुर और नागपुर में बादल छाए रह सकते हैं लेकिन बारिश की संभावना कम है. यहां दिन का तापमान 32-33 डिग्री और रात का 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा.