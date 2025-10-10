Karva Chauth Upay:करवा चौथ व्रत के अचूक उपाय, जिसे करने पर मिलता है अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद 

Karwa Chauth Vrat Ke Upay: सनातन परंपरा में पति-पत्नी के रिश्ते को बहुत ज्यादा पवित्र माना गया है. इसी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए सुहागिन महिलाएं हर साल कार्तिक मास के कृष्णपक्ष की चतुर्थी तिथि पर करवा चौथ का व्रत रखती हैं. करवा चौथ व्रत को पूरे दिन बगैर कुछ खाए-पिये किया जाता है. इसमें महिलाएं शाम के समय विधि-विधान से पूजा करने के बाद उदय होते चंद्रमा का पूजन और अर्घ्य देकर अपना व्रत पूर्ण करती है. हिंदू मान्यता के अनुसार करवा चौथ व्रत के पुण्यफल से न सिर्फ सुख-सौभाग्य बढ़ता है बल्कि इससे जुड़े कुछ उपायों को करने पर पति.पत्नी के बीच आपसी सामंजस्य और विश्वास भी बढ़ता है. आइए करवा चौथ व्रत से जुड़े उन उपायों के बारे में जानते हैं जिसे करने पर पति की उम्र और वैवाहिक सुख दोनों बढ़ता है.

इस रंग के कपड़े से बढ़ेगा गुडलक

करवा चौथ व्रत की पूजा को सुहागिन महिलाएं उन 16 श्रृंगार को करके करती हैं, जिन्हें सनातन परंपरा में बेहद शुभ माना गया है. हिंदू मान्यता के अनुसार करवा चौथ वाले दिन महिलाओं को शुभता की दृष्टि से लाल, गुलाबी या फिर पीले रंग के कपड़े पहन कर ही पूजा करनी चाहिए. वहीं इस दिन काले, सफेद और भूरे आदि रंग के कपड़ों को पहनने से बचना चाहिए.

करवा चौथ पर जपें चंद्र देवता का मंत्र

हिंदू धर्म में किसी भी देवता की कृपा पाने के लिए मंत्र जप को अत्यंत ही प्रभावी उपाय माना गया है. ऐसे में करवा चौथ व्रत वाले दिन चंद्र देवता की पूजा करते समय उनके मंत्र 'ॐ सों सोमाय नमः', 'ॐ श्रां श्रीं श्रौं सः चन्द्रमसे नमः' या फिर 'ॐ श्रीं श्रीं चन्द्रमसे नमः' का जप करें. चंद्रमा के मंत्र का जप रुद्राक्ष या फिर मोती की माला से करना चाहिए.

करवा चौथ पर यहां जरूर जलाएं दीये

सनातन परंपरा में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत दीप जलाकर की जाती है. करवा चौथ वाले दिन भी करवा माता और चंद्र देवता की पूजा दीप जलाकर की जाती है. सुख-सौभाग्य की कामना रखने वाली महिलाओं को हिंदू मान्यता के अनुसार इस दिन कुछेक स्थानों जैसे तुलसी, घर के पूजा स्थल, रसोई, धन स्थान आदि स्थान पर विशेष रूप से दिये जलाने चाहिए. ऐसा करने पर सौभाग्य के साथ धन-धान्य में वृद्धि होती है.

इस उपाय से बढ़ेगा धन-धान्य

करवा चौथ व्रत वाले दिन वक्रतुण्ड संकष्टी का व्रत भी रखा जाता है. यह पर्व विघ्नविनाशक भगवान श्री गणेश जी के लिए उनके भक्तगण रखते हैं. मान्यता है कि यदि इस दिन गणपति को घी-गुड़ का भोग लगा कर उनके मंत्रों का जप किया जाए तो धन आगमन की राह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और सुख.समृद्धि बढ़ती है. इस उपाय में गणपति को अर्पित किए गये गुड़ के भोग को बाद में गाय को खिला देना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)