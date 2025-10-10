विज्ञापन
करवा चौथ: दिल्ली एनसीआर में आज किस समय दिखेगा चांद, नोट कर लें टाइम

करवा चौथ का व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं. सुहागिन महिलाएं सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक निर्जला व्रत रखती हैं. चंद्रमा के दर्शन होने पर चंद्रदेव की पूजा व अर्घ्य अर्पित करते हुए अपने पति के हाथों से पानी पीकर व्रत तोड़ती हैं.

करवा चौथ: दिल्ली एनसीआर में आज किस समय दिखेगा चांद, नोट कर लें टाइम
दिल्‍ली और आसपास के शहरों में आज चांद अपने तय समय पर निकलेगा...
  • देशभर में सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत रख रही हैं, जो चांद देख कर पूरा होता है
  • दिल्ली एनसीआर में आज आसमान साफ रहेगा और चांद अपने निर्धारित समय पर निकलेगा
  • दिल्ली, नोएडा और फरीदाबाद में चांद रात आठ बजकर तेरह मिनट पर दिखाई देगा
नई दिल्‍ली:

देशभर में आज सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत कर रही हैं. करवा चौथ का व्रत शुरू हो गया है और अब शाम का इंतजार है, जब आसमान में चांद निकलेगा और व्रत पूरा होगा. ये व्रत चांद देखने के बाद ही पूरा होता है. लेकिन करवा चौथ के दिन चांद बादलों में खूब आंख-मिचौली खेलता है. ऐसे में व्रत करने वाली महिलाएं आसमान में चांद को निहारने के लिए टकटकी लगाए रखती हैं. लेकिन आसमान में बादल होने के कारण चांद कई बार जल्‍दी दिखता नहीं है. हालांकि, मौसम विभाग की मानें तो दिल्‍ली और आसपास के शहरों में आज भी चांद अपने तय समय पर निकलेगा. आइए आपको बताते हैं कि दिल्‍ली और एनसीआर में आज चांद निकलने का समय क्‍या है? 

मौसम विभाग की मानें तो दिल्‍ली एनसीआर में आज बारिश का अनुमान नहीं है. आसमान आज साफ रहने वाला है. आज चांद बादलों के पीछे छिपा नहीं रहेगा, क्‍योंकि बादल छाने का अनुमान भी नहीं है. ऐसे में उम्‍मीद की जा सकती है कि दिल्‍ली एनसीआर में सुहागिनों को चांद देखने के लिए ज्‍यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. 

शहरसमय
दिल्लीरात 08 बजकर 13 मिनट
नोएडा रात 08 बजकर 13 मिनट
फरीदाबादरात 08 बजकर 13 मिनट
गाजियाबादरात 08 बजकर 11 मिनट
गुरुग्राम रात 08 बजकर 14 मिनट

करवा चौथ का व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं. सुहागिन महिलाएं सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक निर्जला व्रत रखती हैं. चंद्रमा के दर्शन होने पर चंद्रदेव की पूजा व अर्घ्य अर्पित करते हुए अपने पति के हाथों से पानी पीकर व्रत तोड़ती हैं. इस व्रत में सबसे महत्‍वपूर्ण चंद्रमा है. पंचांग के अनुसार, 10 अक्‍टूबर की रात को चंद्रोदय का समय रात 08 बजकर 13 मिनट पर होगा. हालांकि, दिल्‍ली से सटे शहरों में अलग-अलग समय में चांद नजर आ सकता है. 

चतुर्थी तिथि 09 अक्तूबर को रात 10 बजकर 54 मिनट से आरंभ हो जाएगी, जो 10 अक्तूबर को शाम 07 बजकर 38 मिनट पर समाप्त हो रही है. 10 अक्तूबर को पूजा के लिए शुभ मुहूर्त शाम 05 बजकर 57 मिनट से लेकर शाम 07 बजकर 07 मिनट तक है. इस समय पूजा करना सबसे बेहतर रहेगा. हालांकि, सुहागिन आज पूरे दिन ही पूजा-पाठ में लगी रहती हैं. 

