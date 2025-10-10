करवा चौथ पर क्यों पहनी जाती है लाल साड़ी? जान लीजिए इसका कारण

Karwa Chauth 2025: हर साल महिलाओं को जिस त्योहार का बेसब्री से इंतजार होता है, वो करवा चौथ का त्योहार है. इस दिन तमाम महिलाएं अपने पति के लिए व्रत रखती हैं और दुल्हन की तरह सजती हैं. इसीलिए ये उनके लिए काफी खास दिन होता है. इस दिन पहनी जाने वाली हर चीज का अपना एक महत्व होता है, कई महिलाएं अपनी शादी का ही जोड़ा करवा चौथ पर पहनती हैं. वहीं आपने अक्सर देखा होगा कि करवा चौथ पर ज्यादातर महिलाएं लाल रंग की साड़ी पहनती हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? आइए इसका जवाब जानते हैं.

करवा चौथ का लाल रंग से कनेक्शन

करवा चौथ और लाल रंग का खास कनेक्शन है. कुछ महिलाएं इस दिन लाल साड़ी सालों से चली आ रही परंपरा के चलते पहनती हैं. वहीं इस दिन महिलाएं अपनी शादी की तरह सजती हैं, ऐसे में लाल रंग उन्हें खास रॉयल लुक देता है. लाल साड़ी को सुहाग और प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है, इसीलिए करवा चौथ के दिन इस रंग को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है. धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो इनमें कहा जाता है कि लाल साड़ी पहनने से मां पार्वती और करवा माता प्रसन्न होती हैं.

शादी की यादें होती हैं ताजा

क्योंकि करवा चौथ का व्रत पति के लिए रखा जाता है और चांद देखने के बाद महिलाएं पति को देखती हैं, ऐसे में इस दिन को खास बनाने के लिए भी लाल रंग काफी अहम हो जाता है. पति के लिए भी पत्नी को शादी जैसे जोड़े में देखना काफी सुखद होता है. इसके अलावा सुर्ख लाल रंग आंखों को भी आकर्षित करता है, इसीलिए कई महिलाएं इस रंग की साड़ी या लहंगा पहनना पसंद करती हैं.

बिना खाए पिए रहती हैं महिलाएं

करवा चौथ का व्रत काफी मुश्किल होता है, इस दिन महिलाएं बिना पानी के सुबह से शाम तक रहती हैं. जब तक चांद नजर नहीं आता है, तब तक ये व्रत रहता है. चांद निकलने के बाद उसकी पूजा होती है और फिर पति को देखकर ये व्रत तोड़ा जाता है. व्रत तोड़ने के लिए पति अपनी पत्नी को पानी पिलाते हैं.