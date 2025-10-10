Karwa Chauth 2025 LIVE Updates: करवा चौथ पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है. करवा चौथ के दिन शादीशुदा महिलाएं पति की सेहत और दीर्घायु की कामना के लिए व्रत रखती हैं. व्रत के दौरान वह पानी भी नहीं पीती हैं. करवा चौथ सेलिब्रेशन बॉलीवुड फिल्मों का अहम हिस्सा रहा है. फिर बॉलीवुड की एक्ट्रेस किस तरह करवा चौथ मना रही हैं, ये जानने के लिए उनके फैन्स बेताब रहते हैं. आइए जानते हैं शिल्पा शेट्टी, रवीना टंडन और गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा समेत सेलेब्रिटीज ने कैसे मनाया करवा चौथ.

