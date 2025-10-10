Karwa Chauth 2025 LIVE Updates: करवा चौथ पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है. करवा चौथ के दिन शादीशुदा महिलाएं पति की सेहत और दीर्घायु की कामना के लिए व्रत रखती हैं. व्रत के दौरान वह पानी भी नहीं पीती हैं. करवा चौथ सेलिब्रेशन बॉलीवुड फिल्मों का अहम हिस्सा रहा है. फिर बॉलीवुड की एक्ट्रेस किस तरह करवा चौथ मना रही हैं, ये जानने के लिए उनके फैन्स बेताब रहते हैं. आइए जानते हैं शिल्पा शेट्टी, रवीना टंडन और गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा समेत सेलेब्रिटीज ने कैसे मनाया करवा चौथ.
Karwa Chauth 2025 Bollywood Celebration: आइए जानते हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस ने कैसे मनाया करवा चौथ...
Karwa Chauth 2025 Bollywood Celebration Live: शिल्पा शेट्टी को लेने आलीशान कार में पहुंचे राज कुंद्रा
शिल्पा शेट्टी अनिल कपूर के घर पर उनकी पत्नी सुनीता कपूर के साथ करवा चौथ सेलिब्रेट कर रही थीं. तो उन्हें लेने के लिए पति राज कुंद्रा आलीशान कार में पहुंचे.
Karwa Chauth 2025 Bollywood Celebration Live: कॉमेडियन भारती सिंह ने शेयर की करवा चौथ की फोटो
कॉमेडियन भारती सिंह ने अपने इंस्टाग्राम एक पोस्ट शेयर की है जिसमें वह साड़ी में नजर आ रही हैं. भारती सिंह ने कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पर बताया था कि वह प्रेग्नेंट हैं.
Karwa Chauth 2025 Bollywood Celebration Live: दंगल के एक्टर ने बीवियों के छुए पांव, शेयर की फोटो
करवा चौथ के मौके पर अपारशक्ति खुराना की फोटो सोशल मीडिया पर आई है जिसमें वो अपनी पत्नी के पांव छू रहे हैं. वहीं उनके साथ अंगद बेदी भी हैं जो नेहा धूपिया के पांव छू रहे हैं.
Karwa Chauth 2025: चांद का इतंजार करते हुए टीवी एक्ट्रेस सुरभि चंदना ने गाया गाना
टीवी एक्ट्रेस सुरभि चंदना ने एक वीडियो शेयर किया है. इसमें वह अपने परिवार के साथ चांद का इंतजार करते हुए गाना गा रही हैं.
Karwa Chauth 2025: कोरियोग्राफर गणेश आचार्य ने पत्नी संग यूं मनाया करवा चौथ
मशहूर कोरियोग्राफर गणेश आचार्य ने पत्नी विधि आचार्य के साथ करवा चौथ सेलिब्रेशन की फोटो शेयर की है. उन्होंने लिखा है, 'हैप्पी करवा चौथ.'
Karwa Chauth 2025: दिशा पाटनी की मम्मी ने यूं मनाया करवा चौथ
दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी ने इंस्टाग्राम पर अपने मम्मी-पापा के करवा चौथ सेलिब्रेशन की फोटो शेयर की हैं.
Karwa Chauth 2025: करवा चौथ में कुछ इस तरह सजी-धजी नजर आईं रवीना टंडन
करवा चौथ के मौके पर रवीना टंडन का एक वीडियो सामने आया है. देखें उनका लुक...
Karwa Chauth 2025: गोविंदा को पत्नी सुनीता आहूजा ने दिया खास तोहफा
गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट कीं, जिनमें वह हरे रंग के ट्रेडिशनल सूट में बेहद आकर्षक नजर आ रही हैं. इस लुक को उन्होंने गोल्डन हार के साथ पूरा किया, जो उनके पति गोविंदा द्वारा करवा चौथ के मौके पर दिया गया तोहफा है.
Karwa Chauth 2025: अनिल कपूर के घर में शिल्पा शेट्टी ने मनाया करवा चौथ
शिल्पा शेट्टी ने अनिल कपूर की पत्नी सुनीता कपूर के साथ करवा चौथ सेलिब्रेशन का वीडियो डाला है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, 'करवा चौथ की रात, हमेशा की तरह सुनीता कपूर के साथ.'