Gold Rate Today: करवा चौथ पर सोने की कीमतों में आई गिरावट, जानिए आपके शहर में आज 10 ग्राम सोना कितना हुआ सस्ता

आज करवाचौथ के दिन सोने की कीमतों (Gold Price Today) में बड़ी गिरावट देखने को मिली है. बीते 6 दिनों से लगातार चढ़ाई के बाद 10 अक्टूबर 2025 को गोल्ड रेट में पहली बार ब्रेक लगा है. 24 कैरेट सोने की कीमत (24 Carat Gold Prices) में करीब 1,860 रुपये की गिरावट आई है, वहीं 22 कैरेट गोल्ड (22 Carat Gold Prices) 1,700 रुपये सस्ता हो गया है. अगर आप भी आज अपनी पत्नी के लिए सोना खरीदने की सोच रहे हैं, तो पहले जान लीजिए कि आज आपके शहर में सोने और चांदी का रेट (Gold-Silver Rates In India) क्या है.

इस साल अब तक सोने की कीमत में 51 फीसदी से ज्यादा का इजाफा देखा जा चुका है. ऐसे में करवाचौथ जैसे मौके पर गोल्ड या सिल्वर गिफ्ट करने से पहले रेट जानना बेहद जरूरी है.

देश में 24 कैरेट और 22 कैरेट गोल्ड के रेट

आज 10 अक्टूबर को भारत में 24 कैरेट गोल्ड का भाव 10 ग्राम पर 1,22,290 रुपये हो गया है, जो कल के मुकाबले 1,860 रुपये कम है. वहीं 22 कैरेट सोना 10 ग्राम पर 1,12,100 रुपये में बिक रहा है, इसमें 1,700 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है.

जानिए आपके शहर में आज सोने का रेट क्या है (Gold Rate Today)

दिल्ली: 24 कैरेट गोल्ड ₹1,22,440 प्रति 10 ग्राम, जबकि 22 कैरेट ₹1,12,200 प्रति 10 ग्राम

मुंबई: 24 कैरेट ₹1,22,290 प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट ₹1,12,100 प्रति 10 ग्राम

चेन्नई: 24 कैरेट ₹1,22,840 प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट ₹1,12,600 प्रति 10 ग्राम

बेंगलुरु: 24 कैरेट ₹1,22,290 प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट ₹1,12,100 प्रति 10 ग्राम

हैदराबाद: 24 कैरेट ₹1,22,290 प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट ₹1,12,100 प्रति 10 ग्राम

चांदी के दाम ने बनाया नया रिकॉर्ड (Silver Rate Today)

सोने के मुकाबले आज चांदी में तेजी देखने को मिली है. चांदी का भाव 3,000 रुपये बढ़कर ₹1,70,000 प्रति किलो हो गया है, जो अब तक का नया ऑल-टाइम हाई है.100 ग्राम चांदी ₹17,000 और 10 ग्राम ₹1,700 के भाव पर मिल रही है.

MCX पर गोल्ड-सिल्वर में उतार-चढ़ाव

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर शुक्रवार सुबह (10 अक्टूबर) गोल्ड और सिल्वर दोनों में मामूली गिरावट दर्ज की गई. सुबह 10 बजे MCX पर गोल्ड दिसंबर फ्यूचर्स ₹1,20,401 प्रति 10 ग्राम पर 0.08% नीचे ट्रेड कर रहा था, जबकि MCX पर सिल्वर दिसंबर फ्यूचर्स ₹1,45,500 प्रति किलो पर 0.56% की गिरावट के साथ चल रहा था .

इससे पहले गोल्ड ने ₹1,23,677 प्रति 10 ग्राम और सिल्वर ने ₹1,53,388 प्रति किलो का नया रिकॉर्ड हाई बनाया था.

सोने की गिरावट की वजह

मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने और इजरायल-हमास के बीच हुए सीजफायर डील के बाद निवेशकों ने सेफ हेवन एसेट यानी सोने में प्रॉफिट बुकिंग की. इसी कारण सोने में गिरावट दर्ज की गई.हालांकि, अमेरिकी डॉलर के कमजोर होने से गोल्ड में बड़ी गिरावट नहीं आई.