Karwa Chauth 2025: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कुछ इस अंदाज में पत्नी संग मनाया करवा चौथ पर्व

Karwa Chauth 2025: करवा चौथ का महापर्व देश के कई हिस्सों में चंद्रमा दिखने के साथ ही सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है. पति की लंबी उम्र और सलामती के लिए रखा जाने वाला सुहागिनों का यह निर्जला व्रत देर शाम चंद्रमा को अर्घ्य देने के साथ ही पूरा हो गया. पर्व को मनाते हुए आम नागरिक से लेकर सेलिब्रिटी, राजनेता की शानदार तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही हैं.

सीएम धामी ने पारंपरिक श्रद्धा के साथ मनाया करवा चौथ का पर्व

इसी बीच उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास में अपनी धर्मपत्नी श्रीमती गीता धामी के साथ करवा चौथ का व्रत पारंपरिक श्रद्धा एवं उत्साह के साथ मनाया.

सीएम ने समृद्धि की कामना की

मुख्यमंत्री दंपत्ति ने विधि-विधानपूर्वक पूजा-अर्चना कर भगवान शिव-पार्वती से समस्त प्रदेशवासियों के सुख, शांति, स्वास्थ्य एवं समृद्धि की कामना की. रात्रि के समय चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित कर श्रीमती गीता धामी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ विधि विधानपूर्वक करवा चौथ के व्रत का समापन किया.

प्रदेशवासियों को दीं शुभकामनाएं

इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को करवा चौथ की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं. मुख्यमंत्री ने कहा कि, "करवा चौथ भारतीय नारी की अटूट आस्था, प्रेम, त्याग और समर्पण का प्रतीक पर्व है. यह पर्व पारिवारिक जीवन में विश्वास, प्रेम और एकता के सूत्र को और अधिक मजबूत करता है. हमारी संस्कृति में नारी का स्थान सर्वोपरि है और करवा चौथ जैसे पर्व हमारे सांस्कृतिक जीवन की सुंदर परंपरा को जीवंत रखते हैं."