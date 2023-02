Constipation: सुबह पेट साफ न हो तो वॉशरूम जाने से पहले करें ये 5 योग आसन, कब्ज से मिलेगा जल्द छुटकारा

Yoga For Constipation: कब्ज की वजह से पेट दर्द, अपच और खाना न खाने इच्छा पैदा हो सकती है.

Yoga For Cleansing Stomach: कई लोगों की सुबह कब्ज की वजह से खराब हो जाती है. पेट साफ न होने से वे पूरे दिन असहज महसूस करते हैं. कब्ज की वजह से पेट दर्द, अपच और खाना न खाने इच्छा पैदा हो सकती है. इसके बाद सिरदर्द के साथ हमारी सुबह और खराब हो जाती है. हालांकि जब कब्ज (Constipation) की बात आती है तो योग सबसे पहले दिमाग में नहीं आता है, लेकिन कुछ सबूत हैं जो सुझाव देते हैं कि कब्ज से राहत पाने के लिए योग (Yoga To Get Relief From Constipation) काफी फायदेमंद हो सकता है. उदाहरण के लिए आईबीएस वाले लोगों के 2015 के एक अध्ययन में सामने आया कि योग कब्ज के लिए एक प्रभावी वैकल्पिक उपचार हो सकता है. कुछ योग मुद्राएं हैं जो पाचन तंत्र में मूवमेंट लाती हैं और मल या गैस पास करने में मदद करके कब्ज से राहत दिला सकती हैं.

कब्ज से छुटकारा पाने के लिए असरदार योग | Effective Yoga To Get Rid Of Constipation