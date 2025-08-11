विज्ञापन

कब्ज के कारण मल हो गया है कड़ा? दूध में मिलाकर पी लें यह एक चीज, पेट हो जाएगा एकदम साफ

Constipation Home Remedies: अगर आप भी मलत्याग से जुड़ी दिक्कतों से परेशान हैं, कब्ज हो गई है और घंटों तक बाथरूम में बैठे रहना पड़ता है तो यहां जानिए किस तरह इन दिक्कतों से छुटकारा मिल सकता है.

Kabj Ke Gharelu Upay: मल को किस तरह नरम किया जा सकता है जानिए यहां.

Constipation Relief: कब्ज पेट से जुड़ी ऐसी दिक्कत है जिसमें व्यक्ति को मलत्याग करने में दिक्कत होती है. कब्ज होने पर मल कड़ा हो जाता है और घंटों तक टॉयलेट सीट पर बैठे रहने से भी पेट साफ नहीं हो पाता है. वहीं, अगर बहुत जोर लगाकर मलत्याग करने की कोशिश की जाए तो बवासीर जैसी गंभीर दिक्कतों की संभावना बढ़ जाती है. ऐसे में अगर आप भी कब्ज (Kabj) से परेशान हैं तो यहां जानिए किस तरह दूध का सेवन करने पर इस दिक्कत से छुटकारा मिल सकता है. दूध में रसोई की ही एक चीज को मिलाकर रात के समय पी लिया जाए तो अगली सुबह पेट साफ होने में दिक्कत नहीं आती है.

कब्ज से छुटकारा पाने के लिए दूध | Milk For Constipation Relief

दूध और घी (Milk Ghee) का कोंबिनेशन कब्ज से छुटकारा दिला सकता है. इसके लिए आपको बस यह करना है कि एक कप दूध को गर्म करना है और उसमें एक चम्मच घी मिला लेना है. घी वाले इस दूध को रात के समय पिएं. यह दूध जेंटल लैक्सेटिव की तरह काम करता है और मल को मुलायम बनाता है जिससे मलत्याग करने में दिक्कत नहीं होती है और पेट आसानी से साफ हो जाता है.

गर्म नींबू पानी भी दिखाएगा असर

कब्ज से राहत पाने के लिए गर्म नींब पानी भी पिया जा सकता है. एक गिलास गर्म पानी में नींबू का रस डालें और पिएं. इस गर्म नींबू पानी को पीने पर शरीर से टॉक्सिंस निकल जाते हैं. यह शरीर को हाइड्रेट भी करता है.

दही में मिलाकर खाएं अलसी के बीज

एक कटोरी दही लें और उसमें अलसी के बीज (Flaxseeds) डाल लें. दही और अलसी के बीज नेचुरल लैक्सेविट की तरह काम करते हैं और अलसी के बीजों में मौजूद फाइबर मल में भारीपन लाता है जिससे मलत्याग करना आसान हो जाता है.

पी सकते हैं एक चम्मच यह तेल

कैस्टर ऑयल का रोजाना नहीं लेकिन कभी-कभी सेवन किया जा सकता है. यह तेल लैक्सेटिव की तरह काम करता है. कब्ज से राहत पाने के लिए एक चम्मच कैस्टर ऑयल पी सकते हैं. ध्यान रहे कि इसे बार-बार ना पिया जाए नहीं तो यह पेट की नेचुरल प्रक्रिया में बाधा बन सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

