कब्ज के कारण मल हो गया है कड़ा? दूध में मिलाकर पी लें यह एक चीज, पेट हो जाएगा एकदम साफ

Constipation Relief: कब्ज पेट से जुड़ी ऐसी दिक्कत है जिसमें व्यक्ति को मलत्याग करने में दिक्कत होती है. कब्ज होने पर मल कड़ा हो जाता है और घंटों तक टॉयलेट सीट पर बैठे रहने से भी पेट साफ नहीं हो पाता है. वहीं, अगर बहुत जोर लगाकर मलत्याग करने की कोशिश की जाए तो बवासीर जैसी गंभीर दिक्कतों की संभावना बढ़ जाती है. ऐसे में अगर आप भी कब्ज (Kabj) से परेशान हैं तो यहां जानिए किस तरह दूध का सेवन करने पर इस दिक्कत से छुटकारा मिल सकता है. दूध में रसोई की ही एक चीज को मिलाकर रात के समय पी लिया जाए तो अगली सुबह पेट साफ होने में दिक्कत नहीं आती है.

कब्ज से छुटकारा पाने के लिए दूध | Milk For Constipation Relief

दूध और घी (Milk Ghee) का कोंबिनेशन कब्ज से छुटकारा दिला सकता है. इसके लिए आपको बस यह करना है कि एक कप दूध को गर्म करना है और उसमें एक चम्मच घी मिला लेना है. घी वाले इस दूध को रात के समय पिएं. यह दूध जेंटल लैक्सेटिव की तरह काम करता है और मल को मुलायम बनाता है जिससे मलत्याग करने में दिक्कत नहीं होती है और पेट आसानी से साफ हो जाता है.

कब्ज से राहत पाने के लिए गर्म नींब पानी भी पिया जा सकता है. एक गिलास गर्म पानी में नींबू का रस डालें और पिएं. इस गर्म नींबू पानी को पीने पर शरीर से टॉक्सिंस निकल जाते हैं. यह शरीर को हाइड्रेट भी करता है.

एक कटोरी दही लें और उसमें अलसी के बीज (Flaxseeds) डाल लें. दही और अलसी के बीज नेचुरल लैक्सेविट की तरह काम करते हैं और अलसी के बीजों में मौजूद फाइबर मल में भारीपन लाता है जिससे मलत्याग करना आसान हो जाता है.

कैस्टर ऑयल का रोजाना नहीं लेकिन कभी-कभी सेवन किया जा सकता है. यह तेल लैक्सेटिव की तरह काम करता है. कब्ज से राहत पाने के लिए एक चम्मच कैस्टर ऑयल पी सकते हैं. ध्यान रहे कि इसे बार-बार ना पिया जाए नहीं तो यह पेट की नेचुरल प्रक्रिया में बाधा बन सकता है.

