Nityanandam Shree ने बताया कब्ज तोड़ने का असरदार नुस्खा, रात को सोने से पहले खा लें ये चूर्ण, आंतों से साफ हो जाएगा कड़ा मल

Constipation Remedy: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी और गलत खानपान की वजह से कब्ज एक आम समस्या बन गई है. इसके चलते व्यक्ति को पेट में भारीपन, पेट फूलना, गैस और एसिडिटी जैसी परेशानियां से जूझना पड़ता है. वहीं, अगर समय पर इसका इलाज न किया जाए, तो कब्ज बवासीर जैसी गंभीर बीमारी का कारण भी बन सकता है. हालांकि, राहत की बात यह है कि कुछ खास तरीके मल त्याग को बढ़ावा देकर कब्ज से निजात पाने में असर दिखा सकते हैं. आयुर्वेदिक विशेषज्ञ नित्यानंदम श्री ने एक ऐसा ही आसान और असरदार तरीका बताया है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

कैसे पाएं कब्ज से छुटकारा?

अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किए गए एक वीडियो में नित्यानंदम श्री बताते हैं, अगर टॉयलेट में देर तक बैठने के बाद भी आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, तो आप रात को सोने से पहले एक खास चूर्ण का सेवन कर सकते हैं. ये चूर्ण आंतों को साफ करने और कड़ा मल बाहर निकालने में मदद करता है.

चूर्ण बनाने के लिए आपको 125 ग्राम काला नमक

50 ग्राम हरड़ का छिलका

50 ग्राम अजवाइन

25 ग्राम मेथी दाना और

25 ग्राम मोटी सौंफ की जरूरत होगी.

इसके लिए सभी सामग्री को मिक्सर में डालकर बारीक पीस लें. जब पाउडर तैयार हो जाए, तो इसे किसी एयरटाइट डिब्बे में भरकर रख लें.

नित्यानंदम श्री बताते हैं, रोज रात को खाना खाने के लगभग आधे घंटे बाद इस चूर्ण को एक चम्मच हल्के गुनगुने पानी के साथ लें. इससे आपको अगली सुबह ही फर्क देखने को मिल सकता है.

आयुर्वेदिक विशेषज्ञ के मुताबिक, काला नमक, हरड़, अजवाइन, मेथी दाना और सौंफ ये सभी चीजें पाचन को दुरुस्त करने में असर दिखाती हैं. ऐसे में इस चूर्ण के सेवन से पाचन शक्ति में सुधार होगा, गैस और पेट फूलने से राहत मिलेगी, आंतों की सफाई होगी और मल त्याग में आसानी मिलेगी.

चूर्ण के सेवन के साथ-साथ कब्ज से राहत पाने के लिए नित्यानंदम श्री अपनी दिनचर्या में शारीरिक गतिविधि बढ़ाने की भी सलाह देते हैं. नियमित टहलना, हल्का व्यायाम और पर्याप्त पानी पीना शरीर को सक्रिय रखता है और पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है.

वहीं, अगर आपको हाई बीपी की समस्या है, तो इस चूर्ण का सेवन करने से पहले किसी आयुर्वेदिक विशेषज्ञ या डॉक्टर से सलाह जरूर लें, क्योंकि काला नमक का अधिक सेवन परेशानी को बढ़ा सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.