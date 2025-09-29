World Heart Day 2025: दिल की सेहत को फायदा पहुंचाती हैं ये आदतें, नहीं होगा हार्ट अटैक

World Heart Day 2025: आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां प्रदूषण (Pollution), फिजिकल एक्टिविटी की कमी, अनहेल्दी( Unhealthy) खान-पान और तनाव (stress) भरे गलत रहन-सहन के कारण दिल की बीमारी (Heart Diseases) की समस्या आम हो चुकी है. इसीलिए, लोगों को हृदय या दिल के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल 29 सितम्बर को वर्ल्ड हार्ट डे (World Heart Day) मनाया जाता है. दिल की बीमारियों को कार्डियोवैस्कुलर डिजीज (Cardiaovascular Disease) कहते हैं और यह आजकल दुनिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी घटाने की सबसे प्रमुख वजह बन चुकी है. हार्ट अटैक उन्हीं कुछ बीमारियों में से एक है जिस कारण दुनिया में सबसे अधिक मौतें होती हैं.

क्या हैं हार्ट अटैक (Heart Attack) आने के शुरुआती लक्षण?

हार्ट अटैक के कुछ शुरुआती लक्षणों में शामिल हैं सीने में दर्द, दबाव या भारीपन महसूस होना.

शरीर के ऊपरी हिस्सों जैसे कंधे, बांह, पीठ, गर्दन में भी दर्द महसूस हो सकता है.

अचानक पसीना आना और चक्कर आना भी हार्ट अटैक के शुरुआती लक्षणों में शामिल है.

सांस फूलना और अत्यधिक थकान महसूस करना भी हार्ट अटैक आने के शुरुआती लक्षणों में शामिल हैं.

पेट में दर्द होना या मितली आना भी हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है.

अत्यधिक चिंता, तनाव या घबराहट होना भी हार्ट अटैक का एक शुरुआती लक्षण है.

दिल की सेहत को दुरुस्त रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए?

दिल की सेहत को दुरुस्त रखने के लिए आपको संतुलित आहार(Balanced Diet) और हरी सब्जियां खानी चाहिए.

30 मिनट की एक्सरसाइज और योग करने से दिल को स्वस्थ्य रखने में सहायता मिलती है.

धूम्रपान और शराब का सेवन दिल के स्वस्थ्य के लिए घातक हो सकता है, इसलिए इनसे दुरी बना के रखें.

स्ट्रेस ज्यादा लेने से भी दिल की सेहत पर असर पड़ता है, इसलिए खुद को तनाव मुक्त रखें.

मोटापा ज्यादा होने से भी हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है इसलिए वजन को नियंत्रित रखें.रोज़ रात को 7-8 घंटे की नींद लेना भी हार्ट क लिए फायदेमंद हो सकता है.

