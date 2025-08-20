90 % लोग गलत तरीके से खा रहे हैं घी, योग गुरु हंसा योगेन्द्र से जानें इसे खाने का सही तरीका और फायदे

Ghee khane ke fayde: मशहूर योग गुरु और लेखक हंसा योगेन्द्र ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में हंसाजी बताती हैं, रोज़ घी खाने के फायदों (Benefits) के बारे में. हमारे घरों में दादी-नानी हमेशा खाने में घी का इस्तेमाल करती थीं. एक समय ऐसा था जब घी को मोटापा बढ़ाने वाला और अनहेल्दी माना जाता था. लेकिन अब रिसर्च (Research) और आयुर्वेदिक (Ayurvedic) मान्यता ने साबित कर दिया है कि घी वास्तव में शरीर के लिए फायदेमंद है. आज इसे सुपरफूड (Superfood) कहा जाता है. सही मात्रा में इसका सेवन करने पर यह स्वाद और सेहत (Health) दोनों को बेहतर बनाता है.
घी (Ghee) क्या है?
घी मक्खन को गर्म करके बनाया जाता है. इसमें से दूध के सॉलिड्स और पानी निकाल दिए जाते हैं, जिससे बनता है, शुद्ध सुनहरा घी. 1 टी स्पून घी में लगभग 130 कैलोरी (Calorie) और लगभग 15 ग्राम फैट होता है. खास बात यह है कि घी लैक्टोज-फ्री होता है, इसलिए जिन लोगों को दूध से परेशानी है वे भी इसे खा सकते हैं.
घी में क्या-क्या पोषक तत्व होते हैं?
- हेल्दी फैट्स
- विटामिन A, D, E और K
- एंटीऑक्सीडेंट्स (Antioxidants)
- ब्यूटरेट नामक फैटी एसिड जो पाचन के लिए अच्छा होता है.
रोज घी खाने के फायदे
- पाचन सुधारे- घी जठराग्नि को तेज करता है और कब्ज से राहत देता है.
- वजन नियंत्रित करे- इसमें मौजूद CLA फैट जलाने में मदद करता है.
- दिमाग के लिए अच्छा- घी में मौजूद ओमेगा-3 ( Omega-3) फैटी एसिड याददाश्त और फोकस बढ़ाते हैं.
- त्वचा और बाल चमकदार बनाए- इसमें मौजूद विटामिन E त्वचा को निखारता और बालों को मजबूत करता है.
- इम्यूनिटी बढ़ाए- इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो शरीर को बीमारियों से बचाते हैं.
यह भी पढ़ें- दिन की शुरुआत करें हेल्दी ब्रेकफास्ट के साथ, बनाएं प्रोटीन और कैल्शियम से भरपूर ब्रोकली और चीज़ ऑमलेट
कितना घी लेना सही है?
रोजाना 1 से 2 चम्मच घी सुरक्षित मात्रा मानी जाती है.
खाने में घी कैसे शामिल करें?
- दाल-चावल पर थोड़ा सा घी डालें.
- रोटी या पराठे पर लगाकर खाएं.
- सब्जी का तड़का घी में करें.
- सुबह गुनगुने दूध या पानी में एक चम्मच घी मिलाकर पी सकते हैं.
घी से जुड़े मिथक और सच
मिथक: घी से वजन बढ़ता है.
सच: सही मात्रा में घी का सेवन करने से वजन नहीं बढ़ता है.
मिथक: घी दिल के लिए खराब है.
सच: नियमित व्यायाम करने वाले लोगों के लिए यह नुकसानदायक नहीं है.
मिथक: घी पचाना मुश्किल है.
सच: घी अन्य तेलों से जल्दी पच जाता है.
Watch Video :यूरिक एसिड बढ़ गया? आजमाएं ये नुस्खा, कम हो जाएगा High Uric Acid | Apple cider Vinegar For Uric Acid
(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं