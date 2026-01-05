हार्ट अटैक अचानक नहीं आता, दिल के डॉक्टर ने बताए शरीर में पहले से दिखने वाले 7 संकेत

Heart Attack Symptoms: अक्सर जब किसी को हार्ट अटैक आता है, तो लोग कहते हैं ये तो अचानक हो गया. लेकिन, मेडिकल साइंस और अनुभवी डॉक्टर इस बात से सहमत नहीं हैं. सच्चाई यह है कि हार्ट अटैक ज्यादातर मामलों में अचानक नहीं, बल्कि धीरे-धीरे शरीर में होने वाले बदलावों का नतीजा होता है. शरीर पहले से कई संकेत देता है, लेकिन हम उन्हें थकान, गैस, उम्र या तनाव समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. आज की तेज रफ्तार जिंदगी में गलत खानपान, नींद की कमी, तनाव, धूम्रपान, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर दिल पर लगातार दबाव डालते हैं. दिल की नसों में ब्लॉकेज धीरे-धीरे बढ़ता है और जब खून का बहाव अचानक रुक जाता है, तब हार्ट अटैक होता है. अगर समय रहते शुरुआती संकेतों को पहचान लिया जाए, तो हार्ट अटैक से बचा भी जा सकता है.

इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी विशेषज्ञ डॉ. टीएस क्लेर ने एनडीटीवी से बातचीत में बताया कि हार्ट अटैक से पहले शरीर कई चेतावनियां देता है. जरूरत है उन्हें समझने और सही समय पर डॉक्टर से संपर्क करने की.

हार्ट अटैक से पहले दिखने वाले 7 अहम संकेत | 7 Important Warning Signs That Appear Before a Heart Attack

1. सीने में दर्द या भारीपन

सीने के बीच में दबाव, जलन, कसाव या भारीपन महसूस होना सबसे आम संकेत है. यह दर्द कुछ मिनटों तक रह सकता है या बार-बार आ-जा सकता है. कई लोग इसे गैस या एसिडिटी समझकर अनदेखा कर देते हैं, जो खतरनाक हो सकता है.

2. सांस फूलना

थोड़ा सा चलने, सीढ़ियां चढ़ने या आराम करते हुए भी सांस फूलने लगे, तो यह दिल की कमजोरी का संकेत हो सकता है. दिल ठीक से पंप नहीं कर पाता, जिससे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती.

ये भी पढ़ें: डॉक्टर ने बताया दांत में कीड़ा, दर्द और सड़न का असरदार आयुर्वेदिक नुस्खा, बस घर पर इस चीज से बनाएं माउथ वॉश

3. असामान्य थकान

अगर बिना ज्यादा काम किए ही थकान महसूस होने लगे, सुबह उठते ही शरीर भारी लगे या रोजमर्रा के काम बोझिल लगें, तो इसे हल्के में न लें. खासकर महिलाओं में यह हार्ट अटैक से पहले का अहम संकेत हो सकता है.

Photo Credit: Freepik

4. हाथ, गर्दन, जबड़े या पीठ में दर्द

हार्ट से जुड़ा दर्द सिर्फ सीने तक सीमित नहीं रहता. कई बार यह बाएं हाथ, गर्दन, जबड़े, कंधे या पीठ तक फैल सकता है. अगर ऐसा दर्द बार-बार हो और कारण समझ न आए, तो जांच जरूरी है.

5. पसीना आना और घबराहट

अचानक ठंडा पसीना आना, बेचैनी, घबराहट या अजीब सी डर की भावना होना भी दिल की परेशानी का संकेत हो सकता है. यह लक्षण बिना किसी शारीरिक मेहनत के भी हो सकता है.

ये भी पढ़ें: अब बिना ऑपरेशन ठीक होगी बवासीर! डॉक्टर ने बताया पाइल्स का दर्द-रहित इलाज

6. चक्कर आना या मतली

दिल में खून की सप्लाई कम होने पर दिमाग को भी पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती. इससे चक्कर आना, उलझन, मतली या उल्टी जैसा महसूस हो सकता है. कई बार लोग इसे फूड पॉइज़निंग समझ लेते हैं.

7. नींद में बेचैनी या बार-बार जागना

रात को अचानक घबराहट के साथ नींद खुलना, सीने में अजीब सा महसूस होना या लेटते ही सांस में दिक्कत होना भी हार्ट से जुड़ी समस्या का संकेत हो सकता है, खासकर अगर यह रोज होने लगे.

क्यों नहीं करना चाहिए इन संकेतों को नजरअंदाज?

डॉ. टीएस क्लेर के अनुसार, हार्ट अटैक से पहले मिलने वाले ये संकेत शरीर की चेतावनी होते हैं. अगर इन्हें समय पर पहचान लिया जाए और ईसीजी, इको, स्ट्रेस टेस्ट या एंजियोग्राफी जैसी जांच करा ली जाए, तो गंभीर स्थिति से बचा जा सकता है.

कब तुरंत डॉक्टर के पास जाएं?

अगर सीने में दर्द 10–15 मिनट से ज्यादा रहे, सांस लेने में दिक्कत हो, पसीना और घबराहट साथ में हो या दर्द हाथ और जबड़े तक फैल रहा हो तो देर न करें. तुरंत नजदीकी अस्पताल जाएं.

ये भी पढ़ें: मोबाइल, टीवी के सामने खाना और कोल्ड ड्रिंक बन रही बच्चों के लिवर की दुश्मन? ये 5 लक्षण दिखें तो हो जाएं सतर्क

दिल को सुरक्षित रखने के आसान उपाय | Easy Ways to Keep Your Heart Healthy

रोज 30 मिनट टहलना या हल्की एक्सरसाइज.

नमक, तला-भुना और प्रोसेस्ड फूड कम करना.

धूम्रपान और शराब से दूरी.

ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल की नियमित जांच.

तनाव कम करने के लिए योग और ध्यान.

हार्ट अटैक कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है, बल्कि लंबे समय तक अनदेखी किए गए संकेतों का नतीजा है. अगर हम अपने शरीर की सुनें और समय रहते कदम उठाएं, तो दिल की बीमारी से बचाव मुमकिन है.

(यह लेख इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी विशेषज्ञ डॉ. टीएस क्लेर से बातचीत पर आधारित है)