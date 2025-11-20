किस पॉजिशन में सोने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? पीठ के बल, बाईं या दाईं ओर जानें सोने की सबसे सही मुद्रा क्या है

What Position Should You Avoid: हम दिनभर चाहे कितना भी काम कर लें, शरीर को असली आराम तभी मिलता है जब हम अच्छी नींद लेते हैं. लेकिन, सबसे जरूरी जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं, वह है सोने की पोज़िशन. हम किस मुद्रा में सोते हैं, यह सिर्फ आराम तय नहीं करती, बल्कि हमारी रीढ़, पाचन, दिल, सांस और चेहरे तक पर असर डालती है. कई लोगों को लगता है कि कैसे भी सो जाऊं, नींद तो पूरी हो ही जाती है, लेकिन साइंस बताता है कि गलत पॉजिशन धीरे-धीरे शरीर में तकलीफ बढ़ा सकती है, जबकि सही मुद्रा आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना सकती है. तो आपके लिए कौन सी सोने की मुद्रा बेहतर है ये कैसे पता करें? आइए जानते हैं सोने की 4 पोजिशन और उनसे जुड़ा विज्ञान आसान भाषा में समझते हैं.

सोने की पॉजिशन और उनके शरीर पर प्रभाव | Sleeping Positions and Their Effects On the Body

1. पीठ के बल सोना (Supine Position)

पीठ के बल सोना रीढ़ को उसकी नेचुरल शेप में सपोर्ट देता है. इससे गर्दन और कमर पर दबाव नहीं पड़ता. चेहरा तकिये से नहीं सटता, इसलिए झुर्रियां भी कम बनती हैं.

किसके लिए सबसे अच्छा?

स्पाइन अलाइनमेंट

बॉडी पोस्चर

चेहरे की झुर्रियों को रोकना

लेकिन किसे बचना चाहिए?

जिनको खर्राटे आते हैं

स्लीप एपनिया वाले लोग

क्रॉनिक लोअर बैक पेन वाले लोग

क्यों बचना चाहिए?

इस पॉजिशन में ग्रेविटी जीभ को पीछे की ओर खींचती है.

इससे एयरवे संकुचित होता है.

सांस रुक-रुक कर आती है.

खर्राटे और नींद दोनों खराब होती हैं.

2. बाईं ओर सोना (Left Side Sleeping)

बाईं ओर सोने को डाइजेशन का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है. पेट की संरचना ऐसी है कि बाईं ओर लेटने पर खाना इसोफेगस में वापस नहीं आता. इससे रात की एसिडिटी काफी हद तक कम हो जाती है.

किसके लिए सबसे अच्छा?

पाचन

एसिडिटी और GERD

खाना ऊपर चढ़ने (reflux) से रोकना

किसे बचना चाहिए?

बाईं ओर दिल के मरीजों को नहीं सोना चाहिए.

क्यों?

दिल का बड़ा हिस्सा बाईं ओर है. उसी ओर लेटने से दिल पर हल्का दबाव पड़ता है, जिससे पंपिंग पर असर हो सकता है.

3. दाईं ओर सोना (Right Side Sleeping)

किसके लिए सबसे अच्छा?

दिल के मरीज

सांस की दिक्कत वाले लोग

क्यों?

दाईं तरफ सोने पर डायाफ्राम आसानी से हिलता है.

फेफड़ों को फुलने के लिए बेहतर स्पेस मिलता है.

सांस लेना सहज और गहरा होता है.

इसलिए जिन लोगों को दिल का बोझ या सांस की दिक्कत है, वे इस पोज़िशन में ज्यादा आराम महसूस करते हैं.

4. पेट के बल सोना (Prone Position)

पेट के बल सोनो सबसे खराब पॉजिशन मानी जाती है. इस पॉजिशन में बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए.

क्यों खराब?

गर्दन को एक तरफ घुमाकर सोना सर्वाइकल स्ट्रेन

पीठ के निचले हिस्से पर दबाव, कमर दर्द

चेहरा तकिये से दबने पर, सूजन, झुर्रियां, तेज बुढ़ापा

पहले से मौजूद गर्दन या पीठ के दर्द को और बढ़ा देता है.

यह पॉजिशन शुरुआत में आरामदायक लगती है, लेकिन शरीर को अंदरूनी नुकसान पहुंचाती है.

तो कौन-सी पॉजिशन सबसे अच्छी है?

सच्चाई यह है कि कोई एक परफेक्ट पॉजिशन सभी के लिए नहीं है.

सही पोज़िशन वही है जो आपकी बॉडी, आपकी मेडिकल कंडीशन और आपकी कम्फर्ट जरूरतों के हिसाब से फिट बैठे.

लेकिन विज्ञान कहता है कि ज्यादातर लोग बाईं या दाईं ओर सोने से सबसे ज्यादा फायदा पाते हैं.

अच्छी नींद कोई लक्जरी नहीं, बल्कि शरीर की जरूरत है. सही मुद्रा में सोने से:

रिकवरी तेज होती है

हार्मोन अच्छे से काम करते हैं.

थकान कम होती है

कुल मिलाकर स्वास्थ्य बेहतर होता है.

आज रात एक छोटा-सा बदलाव करें, अपनी सोने की पॉजिशन को समझकर चुनें, आदत के भरोसे नहीं.

