क्या अखरोट खाने से होता है Sperm Quality में बड़ा सुधार? एक दिन में कितने अखरोट खाएं, सही तरीका क्या है?

Walnut For Sperm Quality: पुरुषों में स्पर्म क्वालिटी कम होना आज की लाइफस्टाइल में बहुत आम समस्या बन गई है. तनाव, गलत खान-पान, नींद की कमी, शराब-सिगरेट और मोबाइल-लैपटॉप की रेडिएशन, ये सभी कारण पुरुषों की फर्टिलिटी को कमजोर कर रहे हैं. ऐसे में अक्सर लोग यह पूछते हैं कि क्या कोई ऐसी प्राकृतिक चीज है जो स्पर्म काउंट और क्वालिटी को बिना दवा के बढ़ा सके? इसी बीच अखरोट को लेकर दुनियाभर में चर्चा है. एक रिसर्च में दावा किया गया है कि सिर्फ अखरोट को रोजाना खाने से भी स्पर्म में बड़ा सुधार हो सकता है. यह बात सामने आई है UCLA (University of California, Los Angeles) की एक स्टडी में.

इस स्टडी के मुताबिक, अगर पुरुष 12 हफ्ते यानी लगभग 3 महीने रोज 2 मुट्ठी अखरोट खाएं, तो उनके स्पर्म काउंट, स्पर्म शेप और स्पर्म मॉबिलिटी में बेहतरीन सुधार देखा जाता है. सवाल ये है, क्या यह सच में इतना कारगर है? और अखरोट कैसे खाया जाए? आइए सरल भाषा में समझते हैं.

अखरोट स्पर्म क्वालिटी कैसे बढ़ाता है? | How do Walnuts Improve Sperm Quality?

अखरोट को ब्रेन फूड कहा जाता है, लेकिन यह पुरुषों के लिए फर्टिलिटी बूस्टर भी है. इसके ये गुण इसे इतना असरदार बनाते हैं:

1. ओमेगा-3 फैटी एसिड

अखरोट में भरपूर मात्रा में ओमेगा-3 होता है, जो स्पर्म की सेहत के लिए बहुत जरूरी है. यह स्पर्म को ज्यादा ताकतवर और सक्रिय बनाता है.

2. एंटीऑक्सिडेंट्स का खजाना

अखरोट में मौजूद विटामिन ई, मेलाटोनिन और फॉलिक एसिड शरीर में मौजूद फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं. फ्री रेडिकल्स स्पर्म को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए यह सुरक्षा कवच बनकर काम करते हैं.

3. हार्मोन बैलेंस में मदद

अखरोट टेस्टोस्टेरोन लेवल को बैलेंस रखने में मदद करता है, जिससे स्पर्म की संख्या और क्वालिटी दोनों बेहतर होती हैं. अखरोट हार्मोनल बैलेंस को भी बनाए रखते हैं.

4. ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है

इस हेल्दी ड्राईफ्रूट में इसमें मौजूद हेल्दी फैट्स शरीर में ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं, जिससे प्रजनन अंगों में भी बेहतर ब्लड फ्लो होता है.

UCLA की रिसर्च में क्या पाया गया?

18–35 साल के पुरुषों को 12 हफ्ते तक रोज 75 ग्राम (लगभग 2 मुट्ठी) अखरोट दिए गए.

उनकी सामान्य डाइट में कोई बदलाव नहीं किया गया.

रिपोर्ट में ये भी पाया गया कि जिन पुरुषों की लाइफस्टाइल खराब थी, उन्हें इसका और भी ज्यादा फायदा हुआ।

एक दिन में कितने अखरोट खाएं? | How many walnuts should you eat in a day?

2 मुट्ठी अखरोट (70–75 ग्राम) रोज पर्याप्त है. इसे ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अखरोट कैलोरी और फैट में हाई होता है.

अखरोट खाने का सही तरीका क्या है? | What is the right way to eat walnuts?

रातभर भिगोकर खाएं

अखरोट को 7–8 घंटे भिगोने से

यह आसानी से पचता है.

इसके पोषक तत्व बेहतर तरीके से शरीर में जाते हैं

पेट में गर्मी भी नहीं पैदा होती.

सुबह खाली पेट या नाश्ते के साथ

स्मूदी या दही के साथ भी ले सकते हैं.

अगर सीधे खाना पसंद न हो, तो दही, स्मूदी, ओट्स या दूध में मिलाकर भी ले सकते हैं.

किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए?

जिनका वजन जल्दी बढ़ता हो

जिन्हें बादाम/अखरोट से एलर्जी हो

जिनके डॉक्टर ने लो-फैट डाइट सुझाई हो

ऐसे लोगों को सीमित मात्रा में ही लेना चाहिए.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)