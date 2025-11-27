विज्ञापन
स्त्री को रात में कैसे सोना चाहिए? 99% लड़कियों को नहीं पता किस करवट सोना है सबसे अच्छा

Sleeping Tips for Women: क्या आप जानती हैं एक खास करवट ऐसी है जो महिलाओं के शरीर के लिए सबसे फायदेमंद मानी जाती है और ज्यादातर लड़कियों को इसकी जानकारी नहीं होती.

Ladkiyo Ko Kaise Sona Chahiye: हमारी सोने की पोजिशन सेहत को इफेक्ट कर सकती है.

Best Sleeping Position for Women: हम रात को सोते समय शायद ही कभी सोचते हैं कि हमारी सोने की पोजिशन हमारी सेहत को कितना इफेक्ट कर सकती है. खासकर महिलाओं के लिए सही सोने का तरीका केवल आराम का मसला नहीं, बल्कि हार्मोन, पाचन, प्रजनन स्वास्थ्य, पेट की चर्बी, स्किन और नींद की क्वालिटी तक को प्रभावित करता है. कई महिलाएं पेट के बल सो जाती हैं, तो कोई सीधी पीठ के बल सोने को ही सही समझ लेती है. लेकिन क्या आप जानती हैं एक खास करवट ऐसी है जो महिलाओं के शरीर के लिए सबसे फायदेमंद मानी जाती है और ज्यादातर लड़कियों को इसकी जानकारी नहीं होती.

रात की नींद केवल थकान मिटाने का तरीका नहीं है, बल्कि यह शरीर के रिपेयर सिस्टम की तरह काम करती है. अगर सोने की पोजिशन गलत हो, तो शरीर को आराम मिलने के बजाय और ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है जैसे कमर दर्द, गैस, एसिडिटी, पीरियड के दौरान दर्द बढ़ना, चेहरे पर झुर्रियां और यहां तक कि दिल पर दबाव तक बढ़ सकता है. इसलिए सवाल जरूरी है स्त्री को रात में आखिर कैसे सोना चाहिए?

महिलाओं को रात को कैसे सोना चाहिए? | How Should Women Sleep at Night?

सबसे अच्छी करवट: बायीं तरफ (Left Side Sleeping Position)

महिलाओं के लिए सोने का सबसे बेहतर तरीका है बाईं करवट सोना. यह पोज़िशन शरीर के कई हिस्सों पर सकारात्मक प्रभाव डालती है, खासकर पाचन और हार्मोनल संतुलन पर.

1. पाचन बेहतर होता है

बाईं करवट सोने से भोजन आसानी से पचता है. पेट की संरचना ऐसी होती है कि बाईं तरफ लेटने से एसिड ऊपर नहीं चढ़ता, इसलिए जलन, उल्टी जैसा महसूस होना या भारीपन कम होता है.

2. वजन कंट्रोल में मदद

रिसर्चों में पाया गया है कि बाईं करवट सोने वालों में पेट की चर्बी कम बनने की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि यह पाचन और मेटाबॉलिज़्म दोनों को सपोर्ट करता है.

3. पीरियड दर्द में राहत

पीरियड के दौरान अक्सर पेट और कमर में खिंचाव रहता है. बाईं करवट सोने से ब्लड फ्लो में सुधार होता है, जिससे दर्द और सूजन में कमी मिलती है.

4. दिल के लिए फायदेमंद

दिल का बोझ कम होता है क्योंकि खून का संचार सुचारू रहता है. गर्भवती महिलाओं के लिए भी यह पोज़िशन डॉक्टर बेहतर मानते हैं, क्योंकि यह गर्भाशय पर दबाव कम करती है.

5. त्वचा के लिए लाभकारी

सीधी पीठ के बल सोने से चेहरा तकिया पर रगड़ खाता है, जिससे पिंपल और झुर्रियां बढ़ सकती हैं. बाईं करवट नींद चेहरे पर दबाव कम करती है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है.

किन पोजिशन में सोने से बचें?

  • पेट के बल सोना: इससे रीढ़ की हड्डी पर दबाव बढ़ता है और चेहरे पर झुर्रियां जल्दी आती हैं.
  • दाहिनी करवट: लगातार इस पोज़िशन में सोने से एसिडिटी और दिल पर दबाव बढ़ सकता है.

रात की नींद केवल आराम नहीं, सेहत का आधार है. लड़कियों और महिलाओं को बाईं करवट सोने की आदत जरूर डालनी चाहिए, क्योंकि यही वह पोजिशन है जो शरीर को नेचुरल तरीके से सबसे ज्यादा सपोर्ट करती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

