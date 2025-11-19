Shahnaz Husain ने बताया सर्दियो में कैसे करें अपने बालों की केयर, रूखे और बेजान बालों से मिलेगा छुटकारा

Hair Care in Winters: सर्दियों का मौसम, ठंडी हवाओं और कठोर मौसम के कारण अक्सर आपके बाल खराब हो जाते हैं. ये रूखे और बेजान हो जाते हैं जिससे बाल झड़ने की समस्या हो जाती है. हालाँकि, आप कुछ आसान घरेलू नुस्खों से इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, जिनमें प्राकृतिक तत्वों का इस्तेमाल शामिल है जो इस समस्या को ठीक करने और बालों के प्राकृतिक स्वास्थ्य को बहाल करने में मदद करते हैं. शहनाज हुसैन ने बताया कि किन तरीकों से आप इस मौसम में भी अपने बालों को हेल्दी रख उनको रूखा और बेजान होने से बचा सकते हैं.

रूखे और बेजान बालों को ठीक करने के टिप्स

आपके रूखे और बेजान बालों को डीप कंडीशनिंग ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है जिसमें आर्गन, नारियल या जैतून का तेल शामिल होता है. DIY डीप कंडीशनिंग हेयर मास्क बनाने के लिए आप एक अंडे की जर्दी को एवोकाडो, शहद और जैतून के तेल के साथ मिला सकते हैं. इसे 30 मिनट तक लगा रहने दें और फिर धो लें.

बालों की मजबूती के लिए DIY हेयर मास्क

1. मैश किए हुए एवोकाडो को अंडे की जर्दी के साथ मिलाने से बालों को प्रोटीन मिलता है.

2. दो-दो बड़े चम्मच नारियल तेल और शहद मिलाने से ज़रूरी पोषण मिलता है और नमी बरकरार रहती है जिससे रूखापन दूर होता है.

3. दो बड़े चम्मच एलोवेरा जेल को तीन बड़े चम्मच दही के साथ मिलाने से स्कैल्प को भरपूर नमी मिलती है.

हेयर मास्क लगाना

बालों को पोषण देने के लिए आप जो भी हेयर मास्क चुनें, उसे बालों की लंबाई के बीच से लेकर सिरे तक लगाएँ. मास्क को 30 मिनट तक लगा रहने दें. क्या आपने बालों को नमी देने वाले माइल्ड शैम्पू का इस्तेमाल किया है और कंडीशनर का इस्तेमाल किया है, फिर बालों को नुकसान से बचाने के लिए डिटैंगल हेयर सीरम का इस्तेमाल किया है.

रूखे और बेजान बालों के लिए क्या न करें?

बार-बार सिर धोने से बचें, हफ़्ते में दो बार से भी कम धोने से आपके बालों का प्राकृतिक तेल संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी.

बहुत ज़्यादा या बार-बार हीट स्टाइलिंग का इस्तेमाल न करें क्योंकि इससे बालों को नुकसान पहुँचता है. यही बात बालों को रोज़ाना ब्लो ड्राई करने पर भी लागू होती है. बालों पर हीट प्रोटेक्शन स्प्रे का इस्तेमाल करने से मदद मिलती है, लेकिन बालों की स्वस्थ दिनचर्या ज़्यादा ज़रूरी है.

बालों को पोषण देने के लिए लीव-इन हेयर कंडीशनर या सीरम का इस्तेमाल करने से बालों में नमी बनी रहती है. यह आपके स्कैल्प को रूखा होने से भी बचाता है.

बालों को धोने के बाद नमी बनाए रखने के लिए जोजोबा या आर्गन ऑयल का इस्तेमाल करें. ये तेल हल्के फ़ॉर्मूले वाले होते हैं, इसलिए ये आपके बालों को बिना चिपचिपा बनाए चमकदार और व्यवस्थित बनाते हैं.

बालों को बिना तोड़े सुलझाने के लिए चौड़े दांतों वाली कंघी ज़रूरी है.

बालों से पानी निकालने के लिए उन्हें ज़ोर से रगड़ने की बजाय तौलिए से थपथपाकर सुखाने से बाल कम टूटते हैं.

